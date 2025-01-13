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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》每天半顆「綠色黃金」 研究：降壞膽固醇防胖肚腩

2025/01/13 06:30

醫師引述研究指出，酪梨好處多，像是能調節血脂、幫助減少壞膽固醇、預防胖肚腩，降低代謝性疾病風險等，建議每天可吃半顆。（圖取自Unsplash）

醫師引述研究指出，酪梨好處多，像是能調節血脂、幫助減少壞膽固醇、預防胖肚腩，降低代謝性疾病風險等，建議每天可吃半顆。（圖取自Unsplash）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭，美名「綠色黃金」、「森林奶油」的酪梨因營養滿點，成了不少人的料理配菜。醫師王婷翊引述研究指出，酪梨好處多，像是能調節血脂，幫助減少壞膽固醇，而且富含單元不飽和脂肪酸（MUFA），有助預防胖肚腩，降低代謝性疾病風險，建議每天可吃半顆。但提醒，酪梨對糖尿病或極度高膽固醇患者而言，降膽固醇效果不顯著，應優先就醫。

台南新樓醫院腎臟科門診醫師王婷翊於臉書粉專「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，《食品科學與營養學評論》（Critical Reviews in Food Science and Nutrition）期刊指出，根據早期研究，每天攝取0.5至1.5顆酪梨，對一般男性的總膽固醇濃度有穩定作用，而且在日常飲食中適量添加酪梨，不會導致體重上升。

幫助降低LDL 對血脂有正面影響

王婷翊指出，後續研究也顯示，富含酪梨的飲食，相比高碳水或不含酪梨的飲食，能夠幫助血脂異常的患者，降低低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）和三酸甘油酯（TG），同時提升高密度膽固醇（HDL，俗稱好膽固醇）；在血脂正常的人群中，富含酪梨的飲食，同樣能降低LDL，且不會引起TG的升高或HDL的降低，對血脂有正面影響。

另外一項研究，針對第二型糖尿病女性，比較富含酪梨的飲食，與低脂、高複合碳水飲食對血脂的影響。經過4週後，發現富含酪梨的飲食，能顯著降低TG，且兩種飲食在血脂和血糖控制方面的效果相似。

不過，​王婷翊表示，這些研究規模較小（13到37人）且研究時間較短（1到4週），可能需要更大規模和長期的試驗，來進一步證實酪梨的血脂調節及其他健康好處。

醫師說明，哈斯酪梨（Hass Avocado）是全球最常見的商業品種，富含多種必需營養素和重要植物化學物質。（資料照）

醫師說明，哈斯酪梨（Hass Avocado）是全球最常見的商業品種，富含多種必需營養素和重要植物化學物質。（資料照）

增飽足感、抗氧化 每天半顆好處多

王婷翊說明，哈斯酪梨（Hass Avocado）是全球最常見的商業品種，富含多種必需營養素和重要植物化學物質。根據美國國家健康營養調查（NHANES）的分析，平均食用量為半顆（約68克），其中包含豐富的營養成分，對健康好處多多。

半顆酪梨的營養成分：

●熱量114大卡（1.7大卡／克），屬於中等能量密度食物。

●膳食纖維：4.6克，配合酪梨黏稠的水分與果油結構，有助於增強飽足感，減少進食慾望。

●維生素：富含維生素A、B 群、C、E和K，具備強大的抗氧化效果，有助於保護細胞健康。

●油脂組成特點：酪梨的油脂主要由單元不飽和脂肪酸（MUFA）構成，約佔總脂肪的 70%，而多元不飽和脂肪酸（PUFA）則僅佔10%。MUFA 能促進身體吸收脂溶性維生素（如維生素 A、D、E、K），提升其生物利用率，並對健康產生多重好處。

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