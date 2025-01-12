健康網》精油放鬆又抗壓！ 中醫推「這4味」助眠安神

中醫師表示，有些精油有安神助眠的功效，她推薦4味：薰衣草、佛手柑、艾草、薄荷；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季，許多人會出現季節性憂鬱、失眠等狀況，對此，中醫師余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師 」發文表示，這時候選擇適當的植物與精油，能夠保持身心的穩定與健康。她推薦4味安神助眠的精油，艾草、薄荷、薰衣草及佛手柑。

冬季因氣候寒冷及日照時間縮短，人們情緒容易受到影響，有些人更面臨到睡眠品質下降的問題。余雅雯建議，可以擺放一些適合的植物或使用香氛精油來幫助舒緩精神、放鬆心情、促進良好的睡眠。此外，還能增添室內的美觀、改善空氣品質，幫助人們在這個季節維持身心的平衡與和諧。

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助眠、穩定情緒的植物精油

●艾草：艾草具有獨特的香氣，能幫助放鬆心情、緩解疲勞，被認為是天然的安眠草，對於改善睡眠質量、消除焦慮和緊張感有顯著效果，特別適合在冬季使用。可以擺放艾草盆栽或使用艾草香氛精油，有助於放鬆安神。

●薰衣草：薰衣草的香氣不僅能放鬆心神，還具有顯著的安神效果，它是很多人冬季調節情緒、放鬆心情的首選植物。可以在臥室擺放薰衣草盆栽，或者使用薰衣草精油，來促進深度睡眠，減少焦慮與憂鬱感。

●薄荷：薄荷帶有清新怡人的香氣，能有效潔淨空氣，並具有殺菌功能，它的特殊香氣能讓人放鬆心情，幫助舒緩冬季常見的失眠問題。此外，薄荷精油在小劑量的使用下，還能幫助清新呼吸，緩解頭痛和身體不適。擺放薄荷盆栽或在家中使用薄荷香氛精油，有助於提升空氣品質和舒緩身心。

●佛手柑：佛手柑以獨特的形狀和清新柑橘類的香氣而聞名，它不僅能舒緩焦慮和沮喪的情緒，還能提升精神狀態，讓人感到放鬆與振奮。佛手柑香氛精油對改善冬季憂鬱症狀、緩解壓力與疲勞有很好的幫助。

余雅雯說，在需要特別關注情緒和身體健康的冬季，透過上述4種精油能有效抵抗季節性情緒波動，保持身心的穩定與健康。這不僅能促進睡眠，還能提高冬季免疫力，讓身體在寒冷的季節裡保持最佳狀態。

中醫師分享，精油除了能穩定心神，還能提高冬季免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

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