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健康 > 心理精神

新研究：壓力害DNA損傷 恐加速老化！

2025/01/12 11:48

新研究指出，社會與心理壓力會透過多個相同的生物機制，加速老化進程；圖為情境照。（圖取自freepik）

新研究指出，社會與心理壓力會透過多個相同的生物機制，加速老化進程；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達大學醫學院（University of Minnesota Medical School）的研究團隊發現，社會與心理壓力可能透過多個相同的生物機制，加速老化進程。研究顯示，社會壓力會對大腦造成影響，並與老化有密切的關聯性。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項1月7日刊登於發表於《自然老化》（Nature Aging）期刊的研究，主要探討壓力與老化之間的關聯，並聚焦於兩者共有的生物機制。研究團隊利用臨床前模型（preclinical models）深入探討，發現承受社會與心理壓力，可能會加速老化並影響健康。

研究結果顯示，當實驗對象處於社交壓力下時，其海馬迴（hippocampus）和皮質（cortex）中的神經元（neurons）會出現衰老和DNA損傷的跡象，而這些都是加速老化的重要指標。這項發現證實，處於社交環境的壓力會直接影響老化進程。

該研究的資深作者、明尼蘇達大學醫學院教授巴托洛穆奇（Alessandro Bartolomucci, PhD）指出，許多研究已證實生活壓力，特別是社會經濟地位低落等社會決定因素（social determinants），會對人類健康和老化造成負面影響，但要在人體內找出確切的因果機制卻相當困難。因此，團隊研究即著眼於探討生活壓力如何影響老化。他們主要發現社會壓力會增加大腦和其他器官中細胞衰老的標誌物，這似乎與DNA損傷等多種因素有關。

研究團隊表示，未來研究將著重於了解壓力如何影響數個相互關聯、被稱為老化指標的生物機制，以及針對這些機制的介入措施，是否有助於在老化過程中，保護個體免受生活壓力的負面健康影響。

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