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冷凍年菜加料更健康 營養師教剩菜變披薩

2025/01/27 18:46

過年挑選菇類、蘿蔔等蔬菜容易保存。（記者盧賢秀攝）

過年挑選菇類、蘿蔔等蔬菜容易保存。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節快到了，現在很多小家庭或雙薪家庭的民眾，沒時間採購年菜或是不會做年菜，冷凍年菜成為越來越多人過年的首選。不過冷凍年菜製作與保存過程的限制，較鹹且蔬菜量不足，部立基隆醫院營養師林鈺庭教民眾3個小撇步，冷凍年菜加入菇類或蔬菜，讓冷凍年菜更具風味。她也設計了幾款私房菜，利用吃剩年菜變成台式披薩、墨西哥捲餅，台菜西吃又健康。

林鈺庭說，冷凍年菜加料增值，可選擇耐放、適合的蔬菜，可以凸顯料理的風味喔，像勾芡「燴菜」如海鮮羹可以放鴻喜菇、雪白菇、金針菇或是娃娃菜來搭配；「熱炒」如糖醋或三杯等加入洋蔥、青椒、甜椒、芹菜來增色；若是「燉湯」可以加入番茄、玉米筍、白蘿蔔等比較耐煮的蔬菜。這些蔬菜在超市就可以買到也比較耐放。

一些滷製年菜沒吃完，很多人會整鍋冰回冰箱，不斷重複加熱，容易滋生細菌，而且吃得也膩，林鈺庭建議民眾分裝一次能夠吃完的份量，放冷藏保存的菜要在2天內吃完，超過2天的就放到冷凍，並且要在1個月內吃完。

另外，有些吃剩的肉類、海鮮，林鈺庭也設計了幾款的私房菜，讓民眾輕鬆做出有變化又喜歡吃的料理。第一款是「台式披薩」，就是把年夜飯剩下的肉類與海鮮食材，平鋪在冷凍蔥油餅上，搭配起司、番茄片、九層塔烘烤，就變成簡易版的台式披薩。

林鈺庭利用年糕和冷凍蔥油餅做成墨西哥春捲。（記者盧賢秀攝）

林鈺庭利用年糕和冷凍蔥油餅做成墨西哥春捲。（記者盧賢秀攝）

很多年輕人不喜歡吃年糕，林鈺庭則用餛飩皮包年糕油炸後，再加上番茄丁、碎洋蔥、蒜泥、檸檬汁與黑胡椒製成的莎莎醬，就變成酸辣開胃的炸春捲。

年糕也可以切成片烘烤表皮脆脆的，再灑上無糖黑芝麻粉，就像是日式烤麻糬，黑芝麻粉還可以補充鈣質。

過年許多人喜歡吃烏魚子，大部分都是配著蒜或蘿蔔片吃，林鈺庭推薦民眾，先將烏魚子簡單煎過後切成0.5公分薄片，再配上水梨片與小黃瓜片，吃起來更清爽可口。

林鈺庭指出，只要加一點巧思做一些小小的改變，減少過年大魚大肉的負擔，春節期間除了和家人團圓，也可以吃得營養又美味。

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭（右）為冷凍年菜添加風味、營養健康。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭（右）為冷凍年菜添加風味、營養健康。（記者盧賢秀攝）

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