健康網》台灣原生「蛇」麼最厲害？ 雨傘節最毒 牠最愛咬人

農業部說，赤尾青竹絲不是攻擊性很強的生物，但是台灣咬人紀錄最多的蛇類。（資料照，台北市立動物園提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年迎來吉祥的蛇年，蛇作為12生肖中的第6種動物，象徵智慧、靈巧與魅力。為了以特別的方式慶祝這個特別的年份，農業部在臉書專頁分享「蛇年特輯」帶領大眾了解台灣常見的6種原生蛇類：眼鏡蛇、黑眉錦蛇、赤尾青竹絲、臭青公、雨傘節、南蛇。

台灣的自然環境多樣化，孕育了豐富的原生蛇類，其中常見的有眼鏡蛇、黑眉錦蛇、赤尾青竹絲、臭青公、雨傘節與南蛇。這些蛇類多以昆蟲、軟體動物、鳥類、兩棲爬行類及小型哺乳類為食，對維持自然界的生態平衡至關重要。值得注意的是，絕大多數蛇類無毒或僅具微毒性，對人類的威脅並不高。

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眼鏡蛇 外型最易辨別

全台本島與馬祖海拔1000公尺以下皆可見，但北部較少。圓頭、頸背有白色環紋，世界上最易辨別出種類的動物，平時棲息在平原、農田、還有山區；有時候也會出現在民宅附近。劇毒，當牠遭受到威脅或侵擾，牠會迅速的抬高前半身，並且脹大其頸部皮褶，攻擊的同時還會發出很大的嘶嘶聲，部份個體攻擊時會有毒液往前噴。

眼鏡蛇圓頭、頸背有白色環紋，是世界上最易辨別出種類的動物。（圖取自pixabay）

黑眉錦蛇 本島第2大蛇

分布台灣全島2000公尺以下之中低海拔地區。眼後有黑色縱帶，後段背部有２條黃色縱紋，前段有規則黑色菱形斑。台灣特有亞種，為台灣本島第2大的蛇，主要以日間活動為主，草原、森林、山區的低地，以及周圍的民宅都可能發現其跳影。無毒，生性溫馴，但受驚擾時有些個體會展現現強烈的噬咬反擊，保育類第３級。

黑眉錦蛇為本島第2大蛇。（資料照，南投縣消防局提供）

赤尾青竹絲 咬人紀錄最多

廣泛分布台灣全島與綠島蘭嶼2000公尺以下低海拔地區。瞳孔垂直、尾部紅磚色、體側有白線、三角頭。不是攻擊性很強的生物，但是台灣咬人紀錄最多的蛇類。因為體色與植物相近，農民或是野外工作者往往沒注意而驚動到休息中的牠，導致咬傷的情況。毒液中含有出血性毒素，被咬的傷口會腫脹並且出血。有毒、攻擊性不強，野外遇蛇勿驚慌或驅趕：除了冬天少數極冷的日子外，幾乎全年都可見到，喜歡在雨中或雨後出來活動！

臭青公 傳奇滅鼠角色

台灣全島及各離島20000公尺以下中低海拔區域。身體前段有黑白色斑紋，幼體與成蛇的花色不一樣，成蛇頭上常有王字斑紋。台灣全島及各離島被農民視為重量級的傳奇滅鼠角色，喜歡棲息在灌木、林地和農業用地周圍。經常在草原、稻田、農舍發現蹤影。無毒、受到威脅時，會有明顯反擊行為。肛門腺極為發達，會發出強烈的惡臭。

農業部說，臭青公在台灣全島及各離島被農民視為重量級的傳奇滅鼠角色。（資料照，彰化縣消防局提供）

雨傘節 陸棲蛇種毒性最強不愛咬人

遍布全台、金門和馬祖低海拔1000公尺以下森林、竹林、沼澤地區及居家附近。圓頭、黑色環節較寬，背中央為六角形鱗片。陸棲蛇種毒性最強，但不愛咬人，全身由黑寬白窄的環紋構成，有少數個體的黑紋會破碎不完整。劇毒、雨傘節沒有很高的攻擊性，除非遭威脅、挑釁才會做出攻擊行為。受干擾時會迅速逃走或將身體盤成8字型並將頭部埋藏在蛇身下。

雨傘節為陸棲蛇種毒性最強不愛咬人。（資料照，南投縣消防局提供）

南蛇 本島所產體型最大但無毒

廣泛分布在台灣（南部較多）、金門、馬祖海拔1500公尺以下區域。眼睛大、唇鱗邊緣黑色形成明顯黑斑。台灣本島所產蛇類中體型最大者。日行性蛇類，喜歡棲息在森林底層、農田以及溼地，也可能出現在人類居住區。無毒、成體攻擊性強，動作迅速，被激怒時會發出嘶嘶嘶聲並抬頭鼓頸。以老鼠為主食，是老鼠最厲害的天敵。

南蛇為本島所產體型最大但無毒。（資料照，台北市立動物園提供）

雖野生蛇類行蹤隱秘，與人類正面接觸的機會相對有限。倘若真遇到蛇該怎麼辦？農業部說，應保持冷靜，切勿驚慌或試圖徒手攻擊，這樣只會增加危險。多數情況下，蛇會自行離開。萬一不幸被蛇咬到，記住蛇的外觀特徵，讓傷口位置低於心臟，避免用口吸毒或切開傷口，並儘速尋求醫療協助。

農業部提醒，進行登山或夜間野外活動時，應穿著長袖長褲和包鞋，避免短褲涼鞋等服裝，降低意外遭遇蛇類的風險。蛇是生態系重要的一環，人類與蛇的共存有助於永續利用自然資源。透過多了解蛇類生態與共存之道，民眾可以在保護自身安全的同時，創造友善的自然環境。

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