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南投10社福措施春節不打烊 長照服務不加價
〔記者張協昇／南投報導〕春節將屆，南投縣政府為讓民眾安心過年，春節期間（114年1月25日至2月2日）急難救助、食物銀行等10項社福措施不打烊，包括長照服務不加價，但須提前預約，另113保護專線，將有專業社工人員24小時全天候接聽，受理家暴、性侵、性騷擾或兒少保護等事件的諮詢求助及轉介報案，建構春節期間社會安全網。
南投縣政府表示，考量春節期間部分民眾仍需留在工作崗位服務或外出旅遊，為分擔家庭照顧者的照顧壓力，春節持續提供縣民居家服務、家庭托顧、日間照顧、喘息服務及交通接送等各項長照服務，且不另加收費用，減輕照顧者負擔。
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此外，春節期間急難救助不打烊，除請村里長、村里幹事，於春節前了解及關心轄區內有經濟困難弱勢家庭、獨居老人，輔導申請「急難紓困方案」或提供物資救助外，民眾於春節期間如遭遇家暴或火災等意外緊急事故，可透過撥打1957福利諮詢專線、110或113保護專線向相關單位通報，經社工評估後屬經濟陷困者，將先由急難紓困方案關懷救助備用金立即發給5000元救助金。
而春節期間，民眾若因失業等因素致其三餐難以為繼者，可至轄區內警察局（各分局），經警察評估後得申領好食券，持向縣內共同服務商（含家樂福、楓康超市、統一超商、全家超商、OK便利商店、萊爾富超商）兌換餐食。
縣府也呼籲民眾若發現有人在生活中疑似遭到不當對待，甚至被疏忽照顧、遺棄可通過關懷e起來線上通報平台通報或尋求幫助，將依個案情形做評估或後續服務。
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