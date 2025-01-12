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健康網》不只骨鬆！ 缺鈣「8症狀」失眠、皮膚差上榜

2025/01/12 12:01

醫師指出，缺鈣除了導致骨質疏鬆，還可能造成失眠或焦慮等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，缺鈣除了導致骨質疏鬆，還可能造成失眠或焦慮等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眾所皆知，長期鈣質攝取不足容易導致骨質疏鬆，不過缺鈣的症狀可能比你想得還更多！陳榮堅指出，缺鈣可能導致8症狀，除了骨質疏鬆，還容易情緒不穩定、焦慮睡不好或失眠、腰痠背痛、視力減退、皮膚變差、抽筋、心悸。提供民眾參考，並提醒，當身體出現問題時，應儘早就醫，找出問題根源。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，根據國民健康署建議，成人每日鈣的攝取量至少要1000毫克，然而多數人容易攝取不足。

他指出，病人常常會問：「我吃得很養生，平常有在運動又年輕，怎麼可能會缺鈣？」但是詳細分析飲食內容就發現，其實飲食非常偏頗。而且雖然有運動，但大部分都是在室內，在飲食偏頗缺乏維生素D ，又很少曬太陽的情況下，導致有缺鈣的問題。

另外，在補充營養素時，大部分人容易犯一個錯誤，就是「缺什麼就補什麼」例如，缺鐵就補鐵，缺鈣就補鈣。但營養素之間是相互作用的，像是缺鈣除了要補鈣，還需要維持維生素D、維生素K等等。

醫師表示，想要預防缺鈣，可多食用乳製品、豆製品等鈣質含量豐富的食物；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，想要預防缺鈣，可多食用乳製品、豆製品等鈣質含量豐富的食物；示意圖。（圖取自freepik）

補鈣3招 多食用豆類、乳製品

至於該如何如何補充鈣質？陳榮堅表分享3招：

●透過鈣質含量豐富的食物，例如，乳製品、豆製品、深色蔬菜及帶殼海鮮類等。

●透過保健食品補充鈣。

●適度的曬太陽與運動。

而每個人症狀不同，該如何補充建議與醫師討論。

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