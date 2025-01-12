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健康網》做噩夢、情緒不穩定恐是PTSD 心理師揭4常見症狀

2025/01/12 20:41

侵入性症狀、逃避症狀、認知和情緒負面改變、警覺性和反應性改變是常見的創傷後壓力症候群症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

侵入性症狀、逃避症狀、認知和情緒負面改變、警覺性和反應性改變是常見的創傷後壓力症候群症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕創傷壓力症候群（PTSD）是指一個人在經歷或目睹了一件令人極度恐懼、無助或驚嚇的事件後，出現的一系列心理和生理症狀。台北同伴心理諮商所所長余佳容表示，常見侵入性症狀（噩夢等）、逃避症狀、認知和情緒負面改變、警覺性和反應性改變，通常需要經過適當的治療和支持才能完全康復，不過若有強大的支持系統和良好的自我照顧習慣，也能幫助改善症狀。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」與網頁說明，造成PTSD的事件可能是戰爭、車禍、天災、暴力犯罪、性侵害等。不過，並不是每個經歷這些事件的人都會得到創傷壓力症候群。有些人可能因為個人特質、過去經驗、社會支持等因素，而比較容易或不容易出現這種症狀。

創傷壓力症候群原因

●創傷事件：事件越是嚴重、持續時間越長，或者越是出乎意料，就越有可能導致創傷壓力症候群。比如長期遭受家暴的人，比較容易出現這種症狀。

●個人心理：有些人天生比較敏感或容易焦慮，或者之前就有心理健康問題，可能更容易受到創傷事件的影響，進而發展成創傷壓力症候群。

●社會支持：缺乏家人朋友的支持，或者生活在一個不理解、不接納創傷經歷的環境中，可能會增加患上創傷壓力症候群的風險。有強大支持系統的人，相對來說恢復得比較快。

創傷壓力症候群的症狀

●侵入性症狀：患者會不由自主地想起創傷事件，彷彿又回到當時的情境。這可能表現為閃回、噩夢，或是在遇到相關刺激時感到強烈的心理或生理不適。

心理師提到，患者會不由自主地想起創傷事件，彷彿又回到當時的情境。這可能表現為閃回、噩夢等；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師提到，患者會不由自主地想起創傷事件，彷彿又回到當時的情境。這可能表現為閃回、噩夢等；圖為情境照。（圖取自freepik）

●逃避症狀：為了避免觸發痛苦的回憶，患者會刻意迴避與創傷相關的人、地點、活動或話題。他們可能會拒絕談論事件，或是避免前往事發地點。

●認知和情緒負面改變：患者可能會對自己、他人或世界產生負面看法，感到孤立、疏離或情感麻木。他們可能會失去對以前喜歡的活動的興趣，或是難以感受積極的情緒。

●警覺性和反應性改變：患者可能會變得容易受驚嚇、易怒或有攻擊性行為。他們可能會出現睡眠障礙、注意力不集中，或是過度警惕，總是處於高度戒備狀態。

影響創傷壓力症候群恢復因素

●個人特質和應對能力：有些人天生較有韌性，或擁有較好的壓力管理能力，可能比較容易從創傷中恢復。良好的問題解決能力和積極的生活態度也有助於康復。

●社會支持網路：擁有理解和支持的家人朋友，或是參與支持團體，能夠加速恢復過程。良好的人際關係可以提供情感支持，幫助患者重建對世界的信任感。

心理師指出，擁有理解和支持的家人朋友，或是參與支持團體，能夠加速PTSD恢復過程；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，擁有理解和支持的家人朋友，或是參與支持團體，能夠加速PTSD恢復過程；圖為情境照。（圖取自freepik）

●生活環境和資源：穩定的生活環境、充足的經濟資源，以及容易獲得專業幫助的條件，都能促進自然恢復。相反的，持續的壓力源或缺乏資源可能會阻礙康復。

創傷壓力症候群治療方法

●心理治療：認知行為療法（CBT）是常用的治療方法，它可以幫助患者改變負面思維模式，學習更好的應對技巧。還有一種叫做眼動減敏與再處理療法（EMDR）的方法，也被證實對治療創傷壓力症候群很有效。

●藥物治療：醫師可能會開具抗憂鬱藥物，如選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRIs），來幫助改善情緒問題和減輕焦慮。有時也會使用其他藥物來處理特定症狀，如失眠或噩夢。

●自我照顧和支持：建立健康的生活習慣，如規律運動、均衡飲食、充足睡眠等，對恢復很重要。參加支持團體，與有類似經歷的人分享感受，也能提供情感支持和實用建議。

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