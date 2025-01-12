健康網》青少年飲食失控 研究：與大腦不成熟有關

研究發現，大腦成熟的過程是青少年是否會在成年早期發展出限制性或情緒性／失控性飲食行為的關鍵因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暴飲暴食或刻意節食的飲食失調都是一種精神疾病，影響死亡率、生活品質、經濟等問題，英國倫敦國王學院研究發現，原因可能是「大腦不成熟」。大腦成熟的過程（即大腦皮質體積與厚度在青少年期減少的現象）是青少年是否會在成年早期發展出限制性或情緒性／失控性飲食行為的關鍵因素。研究發表於《自然心理健康》（Nature Mental Health）。

研究分析了英國、愛爾蘭、法國和德國996位縱向研究的青少年數據。受試者提供了基因資料，完成關於心理健康與飲食行為的問卷，並分別在14歲與23歲進行磁振造影檢查（MRI）掃描。在23歲時，受試者被分類為3類飲食行為：健康飲食者（42%）、限制性飲食者（33%）及情緒性或失控性飲食者（25%）。發現3組人在心理健康與行為表現上隨時間有不同的模式。

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研究指出，在23歲表現出不健康飲食行為的年輕人，其實在14歲時已有內化問題傾向（如焦慮或憂鬱）及外化問題（如過動、注意力不集中或行為問題），相較於健康飲食者，不健康飲食者的內化問題在14-23歲期間顯著增加。儘管所有組別的外化問題隨年齡增長有所減少，不健康飲食者中的情緒性或失控性飲食者整體外化問題比例仍高。

研究表示，限制性飲食者在青春期的節食頻率高於健康飲食者。情緒性或失控性飲食者在14-16歲間增加節食行為，14-19歲間增加暴飲暴食行。不健康飲食行為與肥胖以及較高的高體重指數（BMI）基因風險有關。

通過分析14歲和23歲的MRI影像，探討大腦成熟的變化（皮質體積與厚度的減少情況），結果顯示，不健康飲食者的大腦成熟延遲且減少幅度較小。此外，還發現負責控制食慾的小腦的成熟度減少，幫助解釋高BMI基因風險與23歲時限制性飲食行為之間的關聯。

研究第一作者、國王學院精神醫學、心理學及神經科學研究院博士生于欣揚（音譯，Xinyang Yu ）表示，研究發現揭示了青少年期大腦成熟延遲如何聯繫基因、心理健康挑戰與成年早期的飲食失調行為，強調了大腦發展在塑造飲食習慣中的關鍵作用。

研究共同作者、國王學院精神醫學、心理學及神經科學研究院博士後研究員張佐（音譯，Zuo Zhang）認為，透過揭示不同類型的不健康飲食行為與心理健康，及大腦發展的不同軌跡相關，研究結果可能有助於設計更客製化的干預措施。

研究資深作者、生物精神醫學教授席薇安·德斯里維埃（音譯，Sylvane Desrivières），透過研究可發現，加強針對不健康飲食習慣和不良應對策略的教育，可能在預防飲食障礙和促進整體大腦健康方面發揮功效。

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