健康網》洛杉磯野火30萬人疏散 心理健康堪憂

加州野火。（路透）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火持續延燒，不少豪宅陷入火海，損失慘重。從事發至今累計30萬人疏散，而受災者即使活下來，也面臨巨大的心理壓力。加州大學氣候變遷與心理健康委員會副主任，聖地牙哥分校精神病學副教授喬伊（Jyoti Mishra）表示，2018年北加州的大火相關研究說明，受到火災影響的人更容易出現焦慮、憂鬱與創傷後壓力症候群。

外媒《CNN》報導，喬伊也是洛杉磯野火的受害者，他與家人及時撤離，而受到火災的舊家狀況不明。喬伊表示，當你感覺到周圍的一切在威脅自己時，很難集中注意力。而受影響的人不僅在火災當下受到威脅，喬伊的研究也說明，很多人在災難結束後幾個月，甚至幾年才發生心理異狀。

請繼續往下閱讀...

艾默里大學公共衛生學院環境系主任劉陽（Yang Liu，音譯）說明，多項研究發現，天災將導致人們感受到壓力，產生憤怒、悲傷、憂鬱與沮喪感。他在2024年的研究指出，曾被野火影響的人們，經常因焦慮症而就醫。這樣的影響在女性、年長者甚至女童身上尤為明顯。兒少精神科醫師賽巴莉娜（Sabrina Renteria）認為，這次事件恐引發幼童心理健康問題。

賽巴莉娜認為，應該要與孩子認真對談，也要主動與孩子說「我很難過，我們周邊有很多困擾我們的事情。」並且與孩子交流應對的方法；另一個方法是盡快讓孩子回歸日常生活，像是到學校上課，與朋友、師長等信任的人相處。若焦慮與憂鬱的問題持續，大家都需要尋求專業協助。

深呼吸或聽音樂都可以幫助身心靈減壓。另方面，賽巴莉娜建議可以到社區當志工，與其他有相似經歷的人對談。最後，所有人都需要少看新聞或社群網站。賽巴莉娜提醒，大人（包含家長或老師）不應在孩子面前過度驚慌，或情緒起伏劇烈；更建議大人在給孩子看新聞前，先自己看看適不適合，再針對這則新聞與孩子做討論。

喬伊表示，「所有人都需要被治療，一定要求助，也要對他人伸出援手。因氣候變遷，這些意外不再是別人的事，可能發生在任何人身上。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法