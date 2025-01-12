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健康網》古早味白糖粿 農糧署4步驟教你做

2025/01/12 07:31

農糧署授用氣炸鍋4步驟做出古早味白糖粿。（資料照）

農糧署授用氣炸鍋4步驟做出古早味白糖粿。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕古早味白糖粿吃起來外酥內Q軟，就像炸過的麻糬，農糧署表示白糖粿原料糯米粉，通常以圓糯米（稉糯）為原料，外型圓短、呈白色不透明狀，黏性較強，適合製作湯圓、年糕等粿糰類米食，如何用氣炸鍋做出白糖粿，如果沒有氣炸鍋也可以用烤箱或是油鍋油炸。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，想要製作外酥內Q軟的白糖粿，需準備糯米粉、砂糖及熱水。

●沾粉：花生粉、芝麻粉、煉乳等（依喜好添加）。

●攪拌：糯米粉加糖及熱水以筷子攪拌。

●搓揉：降低溫度後揉成糰，搓長條捲成螺旋狀。

●氣炸：噴油氣炸180度／7分鐘，翻面噴油180度／6分鐘。

●裹粉：白糖粿依喜好裹粉即完成。

●烤箱版：烤箱預熱180度，塑型後放入烤箱，180度烘烤約25分鐘。

●油炸版：塑型後小心放入約130度油鍋中油炸 （約8至10分鐘），炸澎至金黃即可撈出。

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