健康網》日本大雪警報 雪地漫步防跌很簡單

雪地走路最危險的是跌倒，日本政府建議防跌措施。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日寒流來襲，高山可望下雪，合歡山已出現部分雪景，相當美麗；日本氣象廳宣布將有大雪。日本氣象廳在近日表示可能有警報級大雪，警報時間到昨（10）日止。東北、北陸地區等地有可能出現超過1百公分的降雪。同時青森在2024年底降下破紀錄大雪，積雪量相當高。

對於很少看到雪的台灣人來說，雪季可能像是日劇《情書》、《first love》畫面上一般漂亮又療癒。但對於當地人恐怕沒這麼浪漫，不少人時常抱怨自己在下雪天滑倒受傷。日本媒體提出多項預防在下雪天氣中跌倒的建議，不論是遊客或在日本的台灣人，都很實用。

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日媒《富士電視台》報導，在下雪後第二天將比下雪當日更多人跌倒受傷。例如2022年初東京下大雪後，便發生多起跌倒事件，急救人員忙翻天。

報導強調，雪天外出時，要買鞋底有凹槽的防滑鞋，在走路時要採「企鵝走路」，整個腳掌放在路面上，行走時重心放在前面。表示，人行道上若有薄冰，特別容易跌倒。同時路面若有積雪，被車輛壓實後變成的薄冰，更易導致車輛打滑。而斜坡更是高風險區域，需格外小心。

最後一個重點是，萬萬不可奔跑，且雙手不能放口袋，務必在外面才能方便應變，真的跌了還能用手撐著。

最後，大家在地面結冰時會緊盯地板，建議應小心水溝，若被雪掩埋恐一腳踩空；同時應當留意頭頂，因為屋頂上的雪可能會掉下來，在天氣回暖時需格外小心。

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