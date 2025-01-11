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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「千揪萬歲」長輩運動會 樂齡運動盼傳「運動緩失能」理念

2025/01/11 13:05

新北市議員陳乃瑜邀長輩一起參加樂齡運動。（記者翁聿煌攝）

新北市議員陳乃瑜邀長輩一起參加樂齡運動。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員陳乃瑜、新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會合作，於11日共同舉辦「千揪、萬歲」樂齡運動大會，希望達到揪「1000位長輩，總齡達萬萬歲」的運動願景，透過簡單的球類運動加上認知訓練讓長輩頭腦能更活絡，享受運動帶來的好處，在新北市議會非常支持長輩福利措施的「新板土」連線議員陳乃瑜、山田摩衣和卓冠廷，也合體在現場與長輩一起運動、同樂。

陳乃瑜表示，呼應總統賴清德「健康台灣」的政策方向，透過舉辦「千揪、萬歲」樂齡運動大會，希望能夠讓長輩們藉由運動活化大腦，延緩老化，保持生活品質，陳乃瑜在議會質詢時，非常關心長輩的各項福利措施，成功爭取敬老卡擴大補助，她也結合民間團體力量，捐贈助行器、助聽器，幫助地方長輩。

台灣活躍健身協會理事長李杰凊表示，之前也曾在其他縣市舉辦「千揪、萬歲」活動，這次首次移師新北市，在新店北新國小舉辦，很開心能夠跟新北市長輩們一起運動，把運動能夠「延緩失能、防禦失智、健康促進」的觀念推廣給長輩們。

陳乃瑜說，這次「千揪、萬歲」活動聚集新北市各區域、各單位65歲以上的長輩，現場長輩們藉由音樂的節拍一同運動，開心享受運動帶來的樂趣，她呼籲長輩平常能夠多與人社交、運動，不只促進生活品質，也能讓大腦思路更清晰。

新北市議員陳乃瑜、新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會合作，舉辦「千揪、萬歲」樂齡運動大會。（記者翁聿煌攝）

新北市議員陳乃瑜、新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會合作，舉辦「千揪、萬歲」樂齡運動大會。（記者翁聿煌攝）

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