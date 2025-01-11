部分嬰幼兒米食重金屬檢測不合規定 監委要調查

監察委員認為，食品重金屬含量，嬰幼兒標準較成人更為嚴格；然市面上非專供嬰幼兒食用之米食商品，其包裝可能容易被誤認適宜嬰幼兒食用。圖為監察院。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕消費者文教基金會近期調查檢測市售嬰幼兒米食商品，發現多件商品涉有鉛、鎘含量超標，及部分進口米食商品砷含量超過進口國所訂定之標準等情事，監察委員田秋堇、蔡崇義今（11）宣布對此申請立案調查。

監察院以新聞稿表示，消費者文教基金會近期調查檢測市售嬰幼兒米食商品，發現多件商品涉有鉛、鎘含量超標，及部分進口米食商品砷含量超過進口國所訂定之標準，為究實情並瞭解我國衛生福利部是否對市售嬰幼兒米食商品，制訂相關重金屬含量抽驗與稽查機制、市售米食商品之重金屬限量標準需檢討改進之處，以及如何確保市售嬰幼兒米食商品之衛生安全，監察委員田秋堇、蔡崇義對此甚表重視，已申請立案調查。

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監委表示，有關食品重金屬含量，嬰幼兒標準較成人更為嚴格，然市面上非專供嬰幼兒食用之米食商品，其包裝可能易使消費者誤認為適宜嬰幼兒食用，衛福部對於實品包裝規範是否研議相關措施，以避免家長誤認，導致嬰幼兒誤食情形？此外，相關單位有無加強消費者對嬰幼兒可食用米食商品等之認知宣導？亦有待查明釐清。

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