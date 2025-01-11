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健康網》異位性皮膚炎紅又癢 中醫3方法調理

2025/01/11 15:01

中醫師指出，異位性皮膚炎發作時皮膚又癢又紅，常見調理方法為中藥調、針灸治療、外用洗劑；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

中醫師指出，異位性皮膚炎發作時皮膚又癢又紅，常見調理方法為中藥調、針灸治療、外用洗劑；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕異位性皮膚炎算是相當常見的疾病，是小孩子最常見的皮膚相關疾病，台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，異位性皮膚炎雖然不會危及性命，或是帶來嚴重的健康問題，但是發作時皮膚又癢又紅，很不舒服。中醫常見調理方法為中藥調、針灸治療、外用洗劑。此外，患者不宜食用辛辣、油膩的食物；可適量飲用薏仁水或菊花茶清熱去濕。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享3種中醫治療異位性皮膚炎的方法。

中藥調：濕熱型患者，可使用黃連、黃芩、蒲公英等藥材。皮膚乾燥型患者，則常用玉竹、生地黃、沙參等。瘙癢明顯患者，則可加入白鮮皮、防風等藥材。這邊還是要再提醒，每個人的狀況跟體質都不同，適合的中藥也不同，一定要看過醫生再來決定用什麼藥，不要自己去配藥！

針灸治療：針灸可以調節經絡氣血，進而減輕發炎和瘙癢，像是曲池、足三里、血海等。特別是針灸結合艾灸，可以進一步提升免疫功能，改善皮膚屏障。

外用洗劑：中醫的草本洗劑，對於患部症狀有良好的緩解效果。常見的材料有金銀花、苦參、地膚子等，這些藥材能有效緩解紅腫和瘙癢。

艾莉絲提醒，患者需避免辛辣、油膩的食物，多攝取清淡且富含維生素的蔬果，如胡蘿蔔；同時也要記得保持皮膚濕潤。因為異位性皮膚炎患者皮膚屏障功能較弱，因此保濕非常關鍵。可選擇天然成分的保濕霜，如含有金盞花或蘆薈成分的產品。

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