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健康 > 名人健康事

健康網》前立委林正峰漸凍症過世 認識漸凍人

2025/01/11 11:23

國民黨籍政治人物林正峰（左2）因病逝世，他曾於2022年9月間與當時競選桃園市長的張善政（右2）碰面。（資料照，記者周敏鴻攝）

國民黨籍政治人物林正峰（左2）因病逝世，他曾於2022年9月間與當時競選桃園市長的張善政（右2）碰面。（資料照，記者周敏鴻攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民黨前立委林正峰在8日下午病逝，享壽76歲，生前經歷桃園縣議員、龜山鄉長、立委等職務，從政數十年，擁有深厚人脈與影響力。

據報導，林正峰在約5年前發生症狀，求診檢查後確診漸凍症，地方人士表示，林正峰個性海派、熱心公益，但因病痛減少出席公開場合，但仍心繫政治。在2022年間還曾與當時競選桃園市長的張善政會面。

曾當選桃園市議員的林正峰因病逝世。（擷取自網路）

曾當選桃園市議員的林正峰因病逝世。（擷取自網路）

漸凍人協會表示，運動神經元疾病（motor neuron diseases）是一群運動神經元漸進性退化而造成全身肌肉萎縮及無力的疾病，又可依退化部位和好發年齡分為肌萎縮性脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）、原發性脊髓側索硬化症（primary lateral sclerosis, PLS）、漸進性肌肉萎縮症（progressive muscular atrophy, PMA）和甘迺迪氏症（Kennedy Disease, also known as X-linked recessive spinobulbar muscular atrophy）。

其中，肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）是成人最常見的運動神經元疾病。一位非常有名的棒球選手魯─蓋瑞（Lou Gehrig）亦罹患此病，因此在美國，ALS 又叫做魯─蓋瑞氏症（Lou Gehrig's disease）。一名醫師在約140年前即發現ALS首例病患的臨床和病理特徵；所以在歐洲人常稱呼 ALS 為Charcot’s disease。

在台灣，ALS 又名為「漸凍人」，顧名思義乃因病患脊髓、腦幹或大腦運動皮質區之運動神經元漸進性的退化，而引起全身肌肉萎縮和無力，而導致疾病末期的全身癱瘓、呼吸衰竭和死亡。

臨床症狀部分，漸凍人協會表示，病患可從肢體（約70%）或口咽部（約25%）開始表現無力症狀，若為口咽部肌肉無力，則會出現口齒不清、構音或吞嚥困難。肢體方面，通常是不對稱手部無力為初始表現，病患可能會發現中年後無法順利使用鈕扣或鑰匙。腿部無力會導致步態不穩，垂足是很常見的症狀。肌肉無力的症狀逐漸嚴重，而且影響越來越多的身體區域。

漸凍人協會表示，隨著去支配肌肉的敏感性上升（hypersensitivity of denervated muscle）以及吞嚥困難，肌肉痙攣（muscle cramps）和體重下降也是 ALS 特徵。呼吸方面的問題通常是晚期才會出現，主要是和橫膈肌及肋間肌無力導致的呼吸衰竭，常常也因吞嚥困難引發的吸入性肺炎而加速惡化。除非伴隨有其他疾病（如糖尿病之神經病變），否則 ALS 不會有感覺異常之症狀。

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