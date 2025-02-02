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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕媽咪「妊娠糖尿病」6注意 助母嬰平安健康

2025/02/02 16:31

孕媽咪若確診罹患糖尿病，應採用早餐前及3餐飯後的4段式血糖量法，控制血糖，以防併發症發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

孕媽咪若確診罹患糖尿病，應採用早餐前及3餐飯後的4段式血糖量法，控制血糖，以防併發症發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕依據國健署統計，大約每6位孕媽咪，就有1位有妊娠糖尿病，由於妊娠糖尿病可能會引發妊娠高血壓、子癇前症等，且可能會有生下巨嬰、早產、肩難產、胎死腹中等風險，因此馬偕醫院婦產部高危險妊娠科主治醫師鄧肇雄提醒 孕婦若被診斷出妊娠糖尿病，可透過飲食控制、運動、血糖監測、藥物治療、胎兒監測，以及掌握生產時機等6注意，降低生產風險。

鄧肇雄指出，妊娠糖尿病可分為2種，1.妊娠前即診斷或在第1孕期診斷的糖尿病，簡稱孕前糖尿病；2.妊娠中後期診斷的糖尿病，稱為妊娠糖尿病。

妊娠糖尿病控制不佳 小心產後仍高血糖

妊娠糖尿病是因妊娠相關之荷爾蒙引起胰島素阻抗性增加，以致孕婦對葡萄糖耐受度不良。雖然大部分妊娠糖尿病在產後會自行緩解，但仍有高達1/3的孕婦在產後篩檢仍呈現血糖代謝異常，更有15-50%的孕婦在未來10年內會發展成慢性糖尿病。

妊娠24-28週 糖水測血糖值

在妊娠第24至28週期間，孕婦可透過1階段（須空腹，並口服75公克葡萄糖糖水試驗）或2階段（不需空腹，口服50公克葡萄糖糖水試驗；如超標則需進行第2階段100公克口服葡萄糖糖水試驗）檢查，針對血糖是否異常進行篩檢。

若有良好的血糖控制，對於妊娠糖尿病孕婦而言，可以降低妊娠高血壓、子癇前症、陰道生產產道裂傷嚴重程度、預估胎兒過重而需進行剖腹產等機率；對胎兒來說，可以降低巨嬰、羊水過多、早產、肩難產、胎死腹中、出生後新生兒血糖過低、紅血球過多及黃疸的發生機率。

孕媽咪若有良好的血糖控制，可以降低妊娠高血壓、子癇前症、陰道生產產道裂傷嚴重程度，也可以降低巨嬰、羊水過多、早產、肩難產、胎死腹中等問題；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

孕媽咪若有良好的血糖控制，可以降低妊娠高血壓、子癇前症、陰道生產產道裂傷嚴重程度，也可以降低巨嬰、羊水過多、早產、肩難產、胎死腹中等問題；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

確診妊娠糖尿病 注意事項一次看

●飲食控制：在醫師與營養師的共同照護下，進行飲食控制，建議每日碳水化合物攝取量應佔總熱量50％，其中以低升糖指數食物尤佳，特色為高纖、固態、原型食物、需咀嚼、同時含有蛋白質與脂肪，以及低烹調複雜度的食物。

蛋白質與脂肪成分則建議佔總熱量的20％及30％；熱量分散於每日3餐及3份點心當中。

●運動：建議1週3-4次，每次維持30分鐘的中強度有氧運動，過程以微喘、不渴、不熱為原則。

●血糖監測：採用早餐前及3餐飯後的4段式血糖量法。飯前血糖應控制在60-95mg/dL，飯後1小時60- 140mg/dL，飯後2小時60-120mg/ dL。

●藥物治療：如透過飲食控制及運動仍無法改善高血糖情形，則建議使用口服降血糖藥或胰島素注射治療。

●胎兒監測：血糖控制不良在不同孕期間會造成不同的影響，從前期的構造異常、到後期的生長速度過快、羊水量過多甚至可能發生胎死腹中的情形。其中使用藥物控制的孕婦，從妊娠32週開始可透過胎兒生理評估等檢查，提早偵測胎兒異常狀況，以免憾事發生。

●生產時機：透過飲食控制的妊娠糖尿病孕婦如沒有任何併發症，建議最晚於妊娠41週就應引產；若使用藥物控制良好之孕婦則建議最晚於妊娠39週生產，控制不佳的孕婦則可在37週以後就考慮生產。若在超音波下，預估胎兒體重大於4,000公克者，則可考慮剖腹產。

產後3注意 血糖監測、控制不可少

●傷口感染：血糖控制不良將影響傷口癒合，甚至傷口感染。因此，產後規律的血糖監測仍相當重要。

●血糖控制：藥物劑量通常會在第三孕期根據血糖的攀升而調高，產後則必須配合血糖監測及醫師囑咐，調整藥物劑量甚至停藥，以避免低血糖情形發生。

●後續進展成慢性糖尿病：孕婦應在分娩後6至12週之間，接受75公克的口服葡萄糖試驗，來診斷是否已患有葡萄糖耐受不良或慢性糖尿病之情形。

透過以上注意事項，可以提前介入營養諮詢、減重、運動、轉介及藥物治療等措施，來降低未來甚至下一胎糖尿病、肥胖以及心血管等相關疾病所帶來的風險。

鄧肇雄提醒，妊娠糖尿病是需要醫師、護理師、營養師、藥師以及孕婦共同細心處理及面對的妊娠併發症，只要在規律的追縱與監測下，大部分的情形都能控制在安全範圍，大大減少對母體及胎兒的傷害。

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