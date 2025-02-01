自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》偏頭痛頻繁發作4風險 止痛藥使用3要訣「防成癮」

2025/02/01 13:58

偏頭痛頻繁發作，會增加「中風風險」、增加「心血管疾病風險」、增加「共病症風險」，及「衝擊個人生活品質」，及早就醫，正確治療很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

偏頭痛頻繁發作，會增加「中風風險」、增加「心血管疾病風險」、增加「共病症風險」，及「衝擊個人生活品質」，及早就醫，正確治療很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕偏頭痛發作時常令人難以忍受，忍不住要吞顆止痛藥，但醫師提醒，過度使用止痛藥就可能變成藥物成癮，使偏頭痛惡化變成慢性，而偏頭痛頻繁發作，會增加「中風風險」、增加「心血管疾病風險」、增加「共病症風險」，及「衝擊個人生活品質」，因此提醒使用止痛藥應掌「握即時服藥」、「選用有效的止痛藥」，以及「節制使用」3要訣。

衛福部基隆醫院副院長陳韋達在《終結慢性疼痛的14堂自救必修課》（原水文化出版）指出，止痛藥過度使用是偏頭痛惡化的最大元凶。

止痛藥需節制 每月使用天數有限制

止痛藥種類不同，會導致頭痛慢性化的風險也不同。

●成癮性比較高的藥物，如嗎啡類、市售各種複方感冒糖漿、感冒膠囊或日本藥妝店販售的止痛藥EVE 等，還有專治偏頭痛的急性止痛藥如英明格、麥角胺等，需限制一個月使用天數在 10 天以內。

●成癮性比較低的藥物，如普拿疼類或非類固醇消炎藥等，則應限制一個月使用天數在 15 天。

●若每個月使用止痛藥的天數大於限制，且持續3個月以上，偏頭痛就有可能從原本的陣發性演變成慢性。可怕的是，這種演變是漸進式的，不知不覺的。當病人反過來發現最近好像吃太多止痛藥時，偏頭痛可能已經明顯惡化。

若每個月使用止痛藥的天數大於限制，且持續3個月以上，偏頭痛就有可能從原本的陣發性演變成慢性，需注意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

若每個月使用止痛藥的天數大於限制，且持續3個月以上，偏頭痛就有可能從原本的陣發性演變成慢性，需注意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

陳韋達指出，臨床常常發現，本身有偏頭痛的病人，即使吃止痛藥的原因不是為了頭痛 （例如因為關節炎被開立止痛藥治療），也有相當比例在連續使用止痛藥後，偏頭痛惡化甚至變成慢性偏頭痛。因此，偏頭痛病人連續使用止痛藥，務必監控自己偏頭痛的發作情形是否有改變。

除了藥物過度使用以外，還有其他原因會使偏頭痛從陣發性變成慢性。過去的研究發現：遭遇人生重大的壓力事件、肥胖、失眠、氣喘、合併其他慢性疼痛 （例如慢性下背痛或纖維肌痛症）、或者有精神共病症 （如焦慮、憂鬱等）等等，都是偏頭痛演變成慢性偏頭痛的危險因子。總之，若偏頭痛變嚴重了，別忘了求診瞭解自己惡化的成因，才能及早對症下藥，及早回復健康。

慢性偏頭痛增心腦血管風險 及早就醫很重要

陳韋達指出，很多人以為偏頭痛不必治療，只要發作時吃止痛藥、睡一個覺就好。的確，如果偏頭痛一個月只有發作4天或以下，目前各國的治療指引就建議只需要發作時吃止痛藥即可。然而，當偏頭痛頻繁發作，甚至演變為前述的慢性偏頭痛，就該求診正式治療，因為頻繁的偏頭痛會增加心腦血管病變的風險、共病症的風險以及衝擊個人生活品質。

●增加中風風險：尤其是有偏頭痛預兆的年輕女性（45 歲以下）要特別小心，其中風風險比同年齡的女性還要高。若加上抽菸或服用避孕藥的話，中風風險又會更加提升。研究指出，預兆偏頭痛的女性服用避孕藥，中風危險性增加15-17倍，若同時又抽菸，則中風危險性高達 34 倍。

●增加心血管疾病的風險：目前已有許多研究指出，偏頭痛同樣會增加心絞痛、心肌梗塞等冠狀動脈疾病的風險。雖然風險性沒有像中風這麼高，但同樣是女性、預兆型的關聯性要特別留意。

●增加共病症的風險：慢性偏頭痛的病人通常都有一些疼痛相關的共病症，比如慢性筋膜炎、纖維肌痛症、情緒障礙、失眠等等。所以，當偏頭痛變嚴重，也會帶來上述相關的症狀或共病症。

●衝擊個人生活品質：根據美國華盛頓大學統計公布的全球十大失能疾病排行中，偏頭痛高居第2名，僅次於下背痛。一旦偏頭痛從陣發性惡化為慢性偏頭痛後，對生活品質的衝擊更大，失能的風險更高，且止痛藥過度使用的風險也增加。許多病人不但常常請假，無法正常上學上班，導致社會勞動力的損失，更有研究發現病人的自殺風險明顯提高。

一旦偏頭痛從陣發性惡化為慢性偏頭痛後，對生活品質的衝擊更大，失能的風險更高，且止痛藥過度使用的風險也增加；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

一旦偏頭痛從陣發性惡化為慢性偏頭痛後，對生活品質的衝擊更大，失能的風險更高，且止痛藥過度使用的風險也增加；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

掌握3原則 正確使用止痛藥

避免止痛藥過度使用導致偏頭痛惡化，有3個原則要掌握

●即時服藥：偏頭痛不要忍，建議發作後1小時內服藥。目前已有研究顯示，太晚服藥藥效會大打折扣甚至失效。

●選用有效的止痛藥：偏頭痛隨時都可以發作，所以，隨身自備過去服用過且有效的止痛藥，才能在發作第一時間投藥，發揮最好效果。偏頭痛的急性止痛藥有很多種，建議由醫師評估適合哪種藥物，切忌擅自投藥。

●節制使用：1週服用止痛藥的天數若超過 2 天，應與醫師討論，是否應合併預防療法來治本（降低發作次數），避免止痛藥成癮。當然，必要時重新診斷是否是其他成因導致頭痛惡化也很重要，總之要與醫師諮詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中