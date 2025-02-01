健康網》偏頭痛頻繁發作4風險 止痛藥使用3要訣「防成癮」

偏頭痛頻繁發作，會增加「中風風險」、增加「心血管疾病風險」、增加「共病症風險」，及「衝擊個人生活品質」，及早就醫，正確治療很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕偏頭痛發作時常令人難以忍受，忍不住要吞顆止痛藥，但醫師提醒，過度使用止痛藥就可能變成藥物成癮，使偏頭痛惡化變成慢性，而偏頭痛頻繁發作，會增加「中風風險」、增加「心血管疾病風險」、增加「共病症風險」，及「衝擊個人生活品質」，因此提醒使用止痛藥應掌「握即時服藥」、「選用有效的止痛藥」，以及「節制使用」3要訣。

衛福部基隆醫院副院長陳韋達在《終結慢性疼痛的14堂自救必修課》（原水文化出版）指出，止痛藥過度使用是偏頭痛惡化的最大元凶。

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止痛藥需節制 每月使用天數有限制

止痛藥種類不同，會導致頭痛慢性化的風險也不同。

●成癮性比較高的藥物，如嗎啡類、市售各種複方感冒糖漿、感冒膠囊或日本藥妝店販售的止痛藥EVE 等，還有專治偏頭痛的急性止痛藥如英明格、麥角胺等，需限制一個月使用天數在 10 天以內。

●成癮性比較低的藥物，如普拿疼類或非類固醇消炎藥等，則應限制一個月使用天數在 15 天。

●若每個月使用止痛藥的天數大於限制，且持續3個月以上，偏頭痛就有可能從原本的陣發性演變成慢性。可怕的是，這種演變是漸進式的，不知不覺的。當病人反過來發現最近好像吃太多止痛藥時，偏頭痛可能已經明顯惡化。

若每個月使用止痛藥的天數大於限制，且持續3個月以上，偏頭痛就有可能從原本的陣發性演變成慢性，需注意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

陳韋達指出，臨床常常發現，本身有偏頭痛的病人，即使吃止痛藥的原因不是為了頭痛 （例如因為關節炎被開立止痛藥治療），也有相當比例在連續使用止痛藥後，偏頭痛惡化甚至變成慢性偏頭痛。因此，偏頭痛病人連續使用止痛藥，務必監控自己偏頭痛的發作情形是否有改變。

除了藥物過度使用以外，還有其他原因會使偏頭痛從陣發性變成慢性。過去的研究發現：遭遇人生重大的壓力事件、肥胖、失眠、氣喘、合併其他慢性疼痛 （例如慢性下背痛或纖維肌痛症）、或者有精神共病症 （如焦慮、憂鬱等）等等，都是偏頭痛演變成慢性偏頭痛的危險因子。總之，若偏頭痛變嚴重了，別忘了求診瞭解自己惡化的成因，才能及早對症下藥，及早回復健康。

慢性偏頭痛增心腦血管風險 及早就醫很重要

陳韋達指出，很多人以為偏頭痛不必治療，只要發作時吃止痛藥、睡一個覺就好。的確，如果偏頭痛一個月只有發作4天或以下，目前各國的治療指引就建議只需要發作時吃止痛藥即可。然而，當偏頭痛頻繁發作，甚至演變為前述的慢性偏頭痛，就該求診正式治療，因為頻繁的偏頭痛會增加心腦血管病變的風險、共病症的風險以及衝擊個人生活品質。

●增加中風風險：尤其是有偏頭痛預兆的年輕女性（45 歲以下）要特別小心，其中風風險比同年齡的女性還要高。若加上抽菸或服用避孕藥的話，中風風險又會更加提升。研究指出，預兆偏頭痛的女性服用避孕藥，中風危險性增加15-17倍，若同時又抽菸，則中風危險性高達 34 倍。

●增加心血管疾病的風險：目前已有許多研究指出，偏頭痛同樣會增加心絞痛、心肌梗塞等冠狀動脈疾病的風險。雖然風險性沒有像中風這麼高，但同樣是女性、預兆型的關聯性要特別留意。

●增加共病症的風險：慢性偏頭痛的病人通常都有一些疼痛相關的共病症，比如慢性筋膜炎、纖維肌痛症、情緒障礙、失眠等等。所以，當偏頭痛變嚴重，也會帶來上述相關的症狀或共病症。

●衝擊個人生活品質：根據美國華盛頓大學統計公布的全球十大失能疾病排行中，偏頭痛高居第2名，僅次於下背痛。一旦偏頭痛從陣發性惡化為慢性偏頭痛後，對生活品質的衝擊更大，失能的風險更高，且止痛藥過度使用的風險也增加。許多病人不但常常請假，無法正常上學上班，導致社會勞動力的損失，更有研究發現病人的自殺風險明顯提高。

一旦偏頭痛從陣發性惡化為慢性偏頭痛後，對生活品質的衝擊更大，失能的風險更高，且止痛藥過度使用的風險也增加；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

掌握3原則 正確使用止痛藥

避免止痛藥過度使用導致偏頭痛惡化，有3個原則要掌握

●即時服藥：偏頭痛不要忍，建議發作後1小時內服藥。目前已有研究顯示，太晚服藥藥效會大打折扣甚至失效。

●選用有效的止痛藥：偏頭痛隨時都可以發作，所以，隨身自備過去服用過且有效的止痛藥，才能在發作第一時間投藥，發揮最好效果。偏頭痛的急性止痛藥有很多種，建議由醫師評估適合哪種藥物，切忌擅自投藥。

●節制使用：1週服用止痛藥的天數若超過 2 天，應與醫師討論，是否應合併預防療法來治本（降低發作次數），避免止痛藥成癮。當然，必要時重新診斷是否是其他成因導致頭痛惡化也很重要，總之要與醫師諮詢。

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