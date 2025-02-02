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健康網》小步驟帶來大改變 「5分鐘法則」培養健康習慣

2025/02/02 10:15

採用「5分鐘法則」，從小步驟開始，逐步培養健康的生活習慣，可提高動機，解決動力不足困擾，逐步培養健康的生活習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

採用「5分鐘法則」，從小步驟開始，逐步培養健康的生活習慣，可提高動機，解決動力不足困擾，逐步培養健康的生活習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在疾病治療或復原過程中，往往需要調整飲食、活動及生活作息等，以增加體能、促進健康，但患者往往因身體不適或體力下降，以致心有餘而力不足。國泰醫院癌症防治中心臨床心理師黃暐傑指出，採用「5分鐘法則」，從小步驟開始，逐步培養健康的生活習慣，可提高動機，解決動力不足困擾，逐步培養健康的生活習慣。

化整為零 少量、分次進行 提高動力

黃暐傑指出，慢性病及癌症患者經常因疾病或治療副作用導致食慾不振，難以攝取足夠的營養。這時候可以利用5分鐘法則，設定短時間內可以完成的小目標。例如：可以從喝1杯高蛋白飲料或吃幾口湯開始，而不必馬上要求進食一整餐。這樣的方式減少了進食的壓力，且每次的小小成功有助於逐漸增加飲食量，幫助身體獲得必要的營養。

若食慾不振，胃口不好，可以利用5分鐘法則，先從吃幾口湯開始，而不必馬上要求進食一整餐。減少進食的壓力；示意圖。（圖擷取自photoAC）

若食慾不振，胃口不好，可以利用5分鐘法則，先從吃幾口湯開始，而不必馬上要求進食一整餐。減少進食的壓力；示意圖。（圖擷取自photoAC）

假如患者的最終目標是每天完成30分鐘的輕度運動，這對於體力低下或缺乏動機的患者來說可能過於困難，因而導致抗拒或逃避。然而，如果將這個目標拆分成5分鐘的步驟，目標變得相對簡單許多。例如，可以從5分鐘的散步開始，當完成後即便只是微微出汗、感覺到微小的成就感，也有助於提升之後進行更長時間運動的意願。

先做再說 做一點點也很好

黃暐傑說明，大部分的時候，我們會因為「想做」而去「行動」。例如，當感到飢餓時，我們會想吃東西，於是去找東西進食；當感覺疲累，我們會想要休息，進而躺下睡覺。但當面臨疾病的影響時，這種自發性的動機可能變得薄弱或消失，也可能因為疾病、症狀的影響，讓我們進行該行為的門檻變高，最後減少，甚至不做了。

如果這時候我們持續等待「想做」的感覺出現之後再開始行動，很有可能會一直等不到。此時行動不再是「先有動機，再行動」，而是必須「先行動，才會產生動機」。換句話說，在疾病的情況下，我們需要轉換想法，想著「先做再說」、「做一點點也很好」，會有助於我們執行健康促進行為。

心理師提醒，「先做再說」、「做一點點也很好」，會有助於我們執行健康促進行為。（圖擷取自shutterstock）

心理師提醒，「先做再說」、「做一點點也很好」，會有助於我們執行健康促進行為。（圖擷取自shutterstock）

降低行動門檻 先從5分鐘開始

為了讓這種「先做，再感覺到想要做」的方式更容易實行，黃暐傑說，可以將目標分解成更小、更短的步驟，我們稱為「5分鐘法則」。5分鐘法則的核心是將目標設定為能在5分鐘內完成的小單位行動，讓行動的門檻降低，變得容易啟動。

這樣的方式能讓行動的阻力減少，幫助患者體驗到「做到了」的正向回饋，進而逐步建立對於健康行為的信心與動機。

黃暐傑強調，對於健康促進習慣的建立，無需追求一步到位的改變，我們需要提醒自己「先做再說」、「做一點點也很好」，而5分鐘法則提供了一種更為具體、可行的方法。透過這種「先行動，再產生動機」的策略，可以在小步驟中逐漸累積信心，最終達成更大的健康目標。

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