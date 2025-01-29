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健康網》怕「性早熟」不敢吃雞？ 醫揭健康秘訣：天然食物均衡吃

2025/01/29 12:05

醫師強調，雞肉富含蛋白質，多吃不會導致性早熟。（圖擷取自photoAC）

醫師強調，雞肉富含蛋白質，多吃不會導致性早熟。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代父母難為，既要孩子不輸在起跑點，長得高、長得好，但又怕孩子吃錯食物會提早發育，有「性早熟」問題。因此有些家長不敢給孩子吃雞肉、豆製品、山藥等食物，害怕有生長激素、植物雌激素等因素誘發性早熟；對此，兒童內分泌科醫師黃世綱指出，性早熟絕不是單靠某一種食物吃出來的，天然食物均衡吃是最健康的選擇。

黃世綱在《身高體重剛剛好：陪你面對孩子成長發育的27種煩惱》（新手父母出版）指出，「吃錯」，是家長面對性早熟最大的恐懼。深怕孩子吃錯「什麼東西」，演變成不可收拾的後果。

黃世綱表示，請牢記一句話：「世界上，沒有哪一種天然的食物，在『正常』且『均衡』飲食的狀況下，會誘發性早熟。」

●適量

所謂「正常」，指的是飲食適量。大量的吃某些特定食物，本來就不是正常的狀況，只要不是「刻意」每一天每一餐都只給孩子吃特定某些食物，那根本不用擔心食物對身體發育的影響。

●均衡

所謂「均衡」，指的是飲食內容物時常出現變化。每一餐菜與肉時時輪替：今天吃芹菜炒雞胸、明天換成乾煎豬里肌、後天吃醬燒豆腐、大後天吃番茄炒蛋，不僅能攝取各種的營養，就算真的有什麼隱藏的飲食風險，也會因為食物的多樣性而得到有效分散，淡化了單一食物的影響。

雞肉富含優質蛋白質 多吃不會性早熟

黃世綱指出，臨床上曾遇過1名女孩有一整年沒有吃雞肉，因為她的媽媽害怕雞肉有生長激素，卻不知道現代雞隻之所以能在短時間內繁殖、成長，主要來自於育種科技與飼育方式的改善，跟生長激素一點關係都沒有！

他表示，實際上，生長激素並沒有這樣神奇的效果，更不用提生長激素要價昂貴，根本不可能使用在動物身上。要讓雞隻快速長肉，選擇適合的品種，營造優質的成長環境，給予合適的飼料，遠比使用生長激素還要來得划算。此外，在雞隻飼育的過程中，也不會使用任何的荷爾蒙製劑，要說吃雞肉造成性早熟，實在是說不過去！

雞肉是相當優質的蛋白質來源，多吃也不會性早熟。不過，雞皮、雞屁股這類高油脂的部位就另當別論了，攝取過多的油脂導致肥胖，才是引起性早熟的罪魁禍首。

雞肉是相當優質的蛋白質來源，多吃也不會性早熟。不過，吃炸雞就另當別論了，攝取過多的油脂導致肥胖，才是引起性早熟的罪魁禍首。（圖擷取自shutterstock）

雞肉是相當優質的蛋白質來源，多吃也不會性早熟。不過，吃炸雞就另當別論了，攝取過多的油脂導致肥胖，才是引起性早熟的罪魁禍首。（圖擷取自shutterstock）

豆製品不會刺激發育 可以安心吃

很多人誤以為豆製品有植物雌激素會刺激發育，但黃世綱說，植物雌激素和動物雌激素不同，在體內無法產生等同於動物雌激素的效果，因此，根本不會導致孩子因此發育，更遑論性早熟。

此外，儘管植物雌激素和動物雌激素結構相似，但是吃下肚的植物雌激素不見得全部會被腸道吸收，就算被吸收，也早就經過腸道菌的代謝了。

豆漿等豆製品可以安心喝（吃），不用擔心性早熟。（圖擷取自photoAC）

豆漿等豆製品可以安心喝（吃），不用擔心性早熟。（圖擷取自photoAC）

高濃度保健食品應遠離 小心誘發性早熟

黃世綱強調，吃豆製品不會導致孩子提早發育！不過，以上前提是在「正常的飲食狀況下」，若是孩子吃的是保健食品，那就要小心了！臨床上，曾經有女孩提早發育，一問之下，才知道原來是長輩給孩子吃了高濃度的大豆異黃酮保健品，以為可以保養身體，沒想到卻弄巧成拙。

孩子最需要的是來自大自然的食物，而那些人工合成或刻意提煉的保健食品，還是少碰為妙！

山藥沒有雌激素 不會導致性早熟

山藥與性早熟的關聯性，也是片面知識被過度解讀的結果。山藥含有一種為「皂苷」（Diosgenin）的成分，透過化學的方式加工後，可以被轉化成女性荷爾蒙與激素的原料，被使用於製藥產業。然而，這個轉化的過程非常複雜，並不會在人體中發生。事實上，山藥根本沒有雌激素，山藥中被當作製造激素的原料「皂甘」，也不會在人體內產生雌激素的作用。因此，吃山藥並不會導致孩子性早熟。

山藥根本沒有雌激素，山藥中被當作製造激素的原料「皂甘」，也不會在人體內產生雌激素的作用，並不會導致孩子性早熟。（資料照）

山藥根本沒有雌激素，山藥中被當作製造激素的原料「皂甘」，也不會在人體內產生雌激素的作用，並不會導致孩子性早熟。（資料照）

食物不會誘發性早熟 避免長期吃單一特定食品

黃世綱強調，「食物根本不會引起性早熟」，是有其學理根據的。因為「讓孩子發育」可不是這麼容易的事情，舉凡乳房發育、初經來潮、提早變聲，甚至性早熟孩子產生的骨齡大幅超前，這些生理變化都必須是青春期荷爾蒙：雌激素或雄性素在體內24 小時不間斷的刺激相關組織，才有可能導致發育。

只要不「刻意」讓孩子每天都吃到「某樣」特定的東西，就不用擔心了；要避免性早熟，就是回歸人類原始的飲食型態，以天然的食物為主，均衡飲食，減少加工食品。

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