健康網》春節飲酒吃油膩食物 小心賁門鬆弛找上門！

醫師指出，不良的飲食或生活習慣如過量飲酒、吸煙或攝取高油脂食物，都是賁門鬆弛的誘發因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間，親友聚餐頻繁，往往難以控制飲食份量或避免過量飲酒。然而，這些年節習慣可能無形中增加胃部負擔，甚至引發賁門鬆弛問題。消化內科主治醫師朱家聲在臉書粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」發文表示，不良的飲食或生活習慣如過量飲酒、吸煙或攝取高油脂食物，都是賁門鬆弛的誘發因素，可能導致胃食道逆流、吞嚥困難等情況。

朱家聲指出，賁門位於胃與食道交界，其主要功能是控制食物從食道進入胃部，並防止胃酸或胃內容物逆流至食道。然而，當賁門括約肌無法正常收縮，便會出現賁門鬆弛的情況。

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好發於懷孕婦女、年紀大長者

朱家聲表示，除了不良生活習慣之外，肥胖則會因腹部壓力增加，進一步削弱賁門括約肌功能；懷孕婦女因荷爾蒙變化和腹內壓力提升，也容易出現賁門鬆弛的情形。此外，年齡增長導致肌肉功能逐漸減弱，以及橫膈疝氣等疾病，都可能成為隱憂。

朱家聲說明，賁門鬆弛常見的症狀是胃食道逆流，患者可能因胃酸逆流至食道而感到灼熱不適。此外，在某些情況下，賁門鬆弛會與其他功能障礙同時出現，影響吞嚥過程，甚至造成吞嚥困難。長期胃酸逆流還可能引發食道炎、食道潰瘍，甚至巴瑞特氏食道，增加癌變風險。

朱家聲補充，除了藥物治療和必要時的手術干預，最重要的是進行生活方式的調整。

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