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海大教授團隊研發技術助藻類產業發展 獲第21屆國家新創獎

2025/01/10 16:35

國立台灣海洋大學食品科學系特聘教授吳彰哲「高值化機能性藻多醣素材之開發與應用」技術，使用酵素水解的綠色製程來量產藻多醣，獲得第21屆「國家新創獎」農業與食品科技類的「學研新創獎」。（海大提供）

國立台灣海洋大學食品科學系特聘教授吳彰哲「高值化機能性藻多醣素材之開發與應用」技術，使用酵素水解的綠色製程來量產藻多醣，獲得第21屆「國家新創獎」農業與食品科技類的「學研新創獎」。（海大提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕藻多醣可開發成保健、美妝等商業化產品，但目前商業化萃取方式易破壞生物活性，製程中也會產生廢水造成環境污染，國立台灣海洋大學食品科學系特聘教授吳彰哲率領團隊鑽研，以「高值化機能性藻多醣素材之開發與應用」技術，使用酵素水解的綠色製程來量產藻多醣，並建立生理活性評估平台，也克服污染問題，獲得第21屆「國家新創獎」農業與食品科技類的「學研新創獎」。

吳彰哲指出，因為台灣四面環海，適合發展大型海藻養殖，藻類除經濟運用，也能發展海洋碳匯；藻體在生長過程會吸收大量二氧化碳，藻類除了可食用，在萃取出功能性物質後，藻渣也可做為飼料、肥料使用，達到「全藻利用」的永續循環經濟理念。

海大表示，吳彰哲團隊多年來專注於藻類活性物質的應用開發；藻多醣具有抗氧化、抗發炎、抗病毒、抗癌、抗肥胖及免疫調節等多項功效，其益生質的功能能創造適合益生菌的生長環境、優化腸道菌相，調節自身免疫力，在氣喘、異位性皮膚炎等過敏疾病方面已證實有效。

海大指出，藻多醣可開發成多種產品，市場資料顯示國內相關產品已具相當經濟規模，但目前的商業化萃取經常使用傳統的「酸鹼水解萃取法」，除易破壞原有生物活性，製程中也會產生廢水；吳彰哲團隊開發的酵素水解法能較完整保存海藻的生物活性成分，純化、量產出不同分子量大小藻類多醣，並顯著提升其中具功能性的硫酸基含量，也克服污染問題，將萃取過程對環境造成的負面衝擊降到最低。

海大說，吳彰哲團隊還針對了抗氧化、免疫調節、調整血糖、抗病毒及抗癌等功效性建立藻多醣的評估平台，能夠增加藻類原料的附加價值。

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