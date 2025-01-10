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健康網》「抗寒補氣」吃這些！ 中醫點名：馬鈴薯、蜂蜜

2025/01/10 12:01

中醫師分享補氣食物，如馬鈴薯、紅棗、扁豆、糙米、人蔘、蜂蜜、燕窩等；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師分享補氣食物，如馬鈴薯、紅棗、扁豆、糙米、人蔘、蜂蜜、燕窩等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，今（10）日各地氣溫偏低，氣象專家預估，這波最冷的時間點，將落在今日至明（11）晨，務必加強保暖禦寒。澄觀中醫診所中醫師張文馨分享補氣食物，如紅棗、扁豆、糙米、人蔘、馬鈴薯、南瓜、深綠色葉菜類、蜂蜜、燕窩等。

張文馨在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文表示，氣血是抵抗力的來源，先天之氣與後天之氣互補，脾胃為氣血生化之源，食療能固脾胃、補氣血，因此她推薦以下補氣、補血的食物，更教授民眾5個日常保暖禦寒的撇步。

補氣食物一次看

張文馨指出，補氣食物有許多，像是富含维生素B的食物：五穀雜糧類（燕麥、糙米、小麥）、堅果類、牛奶、乳酪、深綠色葉菜類、肝臟、肉類（紅肉、雞肉、魚肉）；豆類製品（黄豆、豆漿、豆腐等）；藥膳湯物：四神湯、十全大補（藥燉排骨）；其他像是扁豆、南瓜、紅棗、麥芽糖、蜂蜜、燕窩都是很好的選擇。

另外，張文馨說，市售人參、靈芝、紅棗飲品也有補氣效果，如偏溫補的高麗參；偏涼補的花旗參、粉光參、西洋參。她提醒，溫補的高麗參升壓作用強，高血壓患者或體質偏熱性者需謹慎食用。

中醫師表示，想要排寒，可以吃補氣食物，像是南瓜、綠色葉菜類、肝臟、肉類等；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，想要排寒，可以吃補氣食物，像是南瓜、綠色葉菜類、肝臟、肉類等；示意圖。（圖取自freepik）

補血吃這些

張文馨表示，中醫所指的排寒養生不只補氣，也要補血，因此她也推薦了一些補血食物供民眾參考。

她列舉了數種補血食物，如红蘿葡、菠菜、芥藍菜、花揶菜、红鳳菜、香菇、茄子、紫菜、海带、髮菜、黑木耳、番茄、烏骨雞、海參、牛肉、豬肝、樱桃、蘋果、葡萄、草莓、藍莓、覆盆子、桑堪、黑醋栗、蔓越莓、四物（雞）湯。

日常保暖防寒5招

除了食補，日常保養也能提升免疫力、增強抵抗力，張文馨推薦以下5個日常保養妙招，協助民眾做好保暖工作，維持身體健康。

●注意保暖：尤其頸部、腹部，可以穿戴圍巾、耳罩等保暖用品。

●減少寒涼生冷飲食：如冰品、西瓜、葡萄柚、生魚片等。

●多食辛溫食材：如蔥、薑、蒜、洋蔥，有助於提升體內陽氣。

●適當運動：天氣暖和的時候多動，俗話說「動則生陽」，運動有助於養氣。

●3分鐘吹風機溫灸法：頭痛頭重、肩頸僵硬與痠痛者可吹風池穴肩井穴。吹風機大約距離穴位1-2個拳頭，選用溫風吹3分鐘，吹完按壓穴位10秒，重複10下，能驅除寒氣，改善症狀。

中醫師推薦日常保暖妙招：3分鐘吹風機溫灸法。（圖取自澄觀中醫臉書）

中醫師推薦日常保暖妙招：3分鐘吹風機溫灸法。（圖取自澄觀中醫臉書）

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