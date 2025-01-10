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麻疹自我判別 醫：發燒3天後若「這」有白點當心

2025/01/10 11:52

醫師提醒若發現自己發燒且有柯氏斑點，須戴口罩到有能力採檢的特定院所就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

醫師提醒若發現自己發燒且有柯氏斑點，須戴口罩到有能力採檢的特定院所就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內麻疹群聚事件讓民眾好緊張，許多民眾只要出現感冒症狀加上皮膚紅疹，就擔心是不是感染麻疹，對此醫師直言，麻疹傳染力雖高，但多數患者可自行痊癒，不必過度恐慌，民眾也可透過簡易的自我判別，是否惹上「麻」煩。

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，常見伴隨皮疹的疾病包括「麻疹、德國麻疹、猩紅熱、嬰兒玫瑰疹」。麻疹的初期症狀為高燒、鼻炎、結膜炎和咳嗽，與其他出疹疾病的差異在於，麻疹通常是在發燒3至4天後才出現皮疹，相較之下，德國麻疹和猩紅熱的皮疹多與發燒同時出現，而嬰兒玫瑰疹雖然也是在退燒後才出疹，但其感染對象主要是6個月至2歲的幼兒。

黃建賢表示，麻疹的初期症狀與感冒相似，但在發燒3至4天後，患者的口腔內會出現白色的小點，即柯氏斑點（Koplik spots）。隨著退燒，紅疹開始出現，與其他出疹疾病不同的地方還有，麻疹的紅疹通常會呈現融合的趨勢。

「1976年前出生」、「6個月以下嬰兒」這兩族群不必擔心！皮膚專科醫師、台灣皮膚科醫學會理事王昭欽表示，台灣自1979年開始推行接種麻疹疫苗，1976年前出生的世代，小時候幾乎都得過麻疹，血清抗體陽性率達9成以上，因此擁有終身免疫力，真的想確認，可以抽血檢驗一下麻疹IgG抗體是否還存在，就可以安心；6個月以下嬰兒仍受到母體提供的免疫力保護，感染風險較低，家長不必過度擔心。

王昭欽說，比較需要注意的是「6個月到1歲的寶寶」、「1981年至2010年出生」兩類人。6個月到1歲的寶寶，來自母體的免疫力已下降，但尚未接受預定於一歲接種的MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，對麻疹尚未具備免疫力，感染後較有可能出現併發症，因此建議流行期間減少非必要外出。

王昭欽說，1981至2010年出生且近15年內沒有接種MMR疫苗的族群，若有高燒、紅眼、鼻涕、（有時稍晚出現的）咳嗽，就要留意頰側口腔黏膜是否出現柯氏斑，若後續伴隨臉部身體大範圍紅疹，請配戴口罩，尤其N95更佳，並到具採檢能力的院所就醫。他也強調，麻疹傳染力雖強但多數可以自行痊癒，無需過度擔心。

黃建賢也提醒，與目前流行的流感和COVID-19相比，COVID-19的死亡率最高，其次是流感，而麻疹併發症、死亡率皆低，因此建議民眾應選擇「打對疫苗」，且麻疹雖偶有感染個案，但尚未達流行程度，因此除非有計劃前往麻疹流行疫區，否則一般民眾無需特別補接種MMR疫苗。

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