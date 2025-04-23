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健康網》血糖難控好困擾！引爆糖尿病關鍵因子恐是「它」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕明明積極做運動、留意飲食怕吃錯，卻還是控制不了血糖好困擾！醫師劉博仁表示，如果已調整飲食、努力運動，血糖卻居高不下，千萬別忽略睡眠這個關鍵因子，睡不好會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，容易產生口腹之慾，長期可能造成血糖波動，導致脂肪堆積、代謝症候群上身。另，研究指出，每晚睡眠少於6小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升一倍。
嘴饞可能皮質醇濃度增
科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養醫學專家」發文指出，發現自己晚上老是睡不好，影響的不只是白天沒精神，甚至可能默默傷害代謝健康。因為睡眠不足會提高壓力荷爾蒙「皮質醇」的濃度，不只會促進發炎反應，也會削弱細胞對胰島素的反應，進一步導致胰島素阻抗增加，讓血糖控制變差。
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此外，劉博仁說，睡不好也會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，讓人容易產生口腹之慾、偏好高糖高脂的食物。長期下來，不僅會造成血糖波動，還可能導致脂肪堆積、代謝症候群上身。
好眠有助恢復胰島素敏銳度
劉博仁表示，如果正在調整飲食、努力運動，血糖卻仍居高不下，千萬別忽略「睡眠」這個看似簡單卻關鍵的因子。每天固定作息、睡前放鬆身心、遠離藍光干擾，讓夜晚休息深沉而安穩，也讓身體恢復對胰島素的敏銳度。
劉博仁強調，養成良好睡眠，或許比大家想像的更有助於遠離糖尿病威脅。
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