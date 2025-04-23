自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖難控好困擾！引爆糖尿病關鍵因子恐是「它」

2025/04/23 17:54

醫師說，睡眠不足影響的不只是白天沒精神，還會提高壓力荷爾蒙「皮質醇」的濃度，削弱細胞對胰島素的反應，讓血糖控制變差；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，睡眠不足影響的不只是白天沒精神，還會提高壓力荷爾蒙「皮質醇」的濃度，削弱細胞對胰島素的反應，讓血糖控制變差；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明積極做運動、留意飲食怕吃錯，卻還是控制不了血糖好困擾！醫師劉博仁表示，如果已調整飲食、努力運動，血糖卻居高不下，千萬別忽略睡眠這個關鍵因子，睡不好會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，容易產生口腹之慾，長期可能造成血糖波動，導致脂肪堆積、代謝症候群上身。另，研究指出，每晚睡眠少於6小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升一倍。

嘴饞可能皮質醇濃度增

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養醫學專家」發文指出，發現自己晚上老是睡不好，影響的不只是白天沒精神，甚至可能默默傷害代謝健康。因為睡眠不足會提高壓力荷爾蒙「皮質醇」的濃度，不只會促進發炎反應，也會削弱細胞對胰島素的反應，進一步導致胰島素阻抗增加，讓血糖控制變差。

此外，劉博仁說，睡不好也會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，讓人容易產生口腹之慾、偏好高糖高脂的食物。長期下來，不僅會造成血糖波動，還可能導致脂肪堆積、代謝症候群上身。

醫師指出，睡不好會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，容易產生口腹之慾，長期可能造成脂肪堆積、代謝症候群上身；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，睡不好會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，容易產生口腹之慾，長期可能造成脂肪堆積、代謝症候群上身；情境照。（圖取自freepik）

好眠有助恢復胰島素敏銳度

劉博仁表示，如果正在調整飲食、努力運動，血糖卻仍居高不下，千萬別忽略「睡眠」這個看似簡單卻關鍵的因子。每天固定作息、睡前放鬆身心、遠離藍光干擾，讓夜晚休息深沉而安穩，也讓身體恢復對胰島素的敏銳度。

劉博仁強調，養成良好睡眠，或許比大家想像的更有助於遠離糖尿病威脅。

醫師提醒，每天固定作息、睡前放鬆身心、遠離藍光干擾，夜晚休息深沉而安穩，也能讓身體恢復對胰島素的敏銳度；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，每天固定作息、睡前放鬆身心、遠離藍光干擾，夜晚休息深沉而安穩，也能讓身體恢復對胰島素的敏銳度；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中