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家人相繼罹癌 健康壯年女主動諮詢獲4項免費癌篩

2025/04/23 18:19

成大醫院家醫科醫師周佑聰指政府對五項癌症公費篩檢，放寬適用對象條件，籲請符合資格者定期檢查，省錢又能賺到健康。（記者王俊忠攝）

成大醫院家醫科醫師周佑聰指政府對五項癌症公費篩檢，放寬適用對象條件，籲請符合資格者定期檢查，省錢又能賺到健康。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕46歲張女士平時身體狀況好、無慢性疾病，鮮少就醫，但因家人相繼罹癌，她到成大醫院家醫科門診諮詢。醫師評估年齡、家族病史等整體狀況，張女符合乳癌、子宮頸癌、大腸癌及肺癌4項公費篩檢資格，院方即協助轉介做各項檢查，最終檢查結果皆無異常，讓她安心不少；而公費補助更免除原本需自費負擔，直呼「真是賺到了！」。

成大醫院家醫科醫師周佑聰表示，從2010年起，衛福部國健署推動子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌等4癌附條件式的公費篩檢；並於2022年增列肺癌篩檢，成效顯著，請民眾隨時留意這5項公費癌篩，符合資格者即可到醫院篩檢，以早發現癌瘤，達到早期治療，提高預後的目標。

周佑聰指出，近年來各大癌症發生率與死亡率居高不下，對個人和家庭造成重大威脅，癌症篩檢成為民眾關心的健康議題，肺癌公費篩檢首年即診斷出逾500例肺癌。為提高早期發現率，衛福部從今年啟動新制「5癌篩檢」政策，擴大涵蓋對象與檢查項目，讓更多人受惠。

周佑聰說明，新制是在現行5癌篩檢的基礎上，擴大篩檢對象並新增公費檢查項目。以肺癌為例，有肺癌家族史的40-74歲女性與45-74歲男性，或50-74歲重度吸菸史者，每2年做1次免費肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查；口腔癌部分，３０歲以上嚼檳榔或吸菸者、１８歲以上原住民嚼檳榔者，每２年做１次口腔黏膜檢查。

而行之有年的大腸癌篩檢，只要是45歲至74歲或40至44歲有家族病史者，可每2年檢查1次糞便潛血；乳癌篩檢則是40歲至74歲者，每2年做1次乳房攝影；子宮頸癌篩檢為25歲至29歲每3年1次、30歲以上每年1次子宮頸抹片檢查。今年並新增35、45、65歲女性當年度做1次人類乳突病毒（HPV）檢測，有助發現子宮頸癌高風險族群。檢查項目與年齡門檻均有放寬，提升篩檢可近性。

周佑聰呼籲，免費癌症篩檢是重要的健康資源，民眾應積極善用，大多數醫療院所都能提供公費篩檢服務。在成大醫院，民眾可至家醫科門診或癌症篩檢櫃台諮詢，各科醫師看診時也會提醒符合條件的患者安排檢查，篩檢發現異常，可即追蹤與適當治療。

政府對五項癌症公費篩檢，放寬適用對象條件，醫師周佑聰提醒符合資格的民眾善加利用。（成大醫院提供）

政府對五項癌症公費篩檢，放寬適用對象條件，醫師周佑聰提醒符合資格的民眾善加利用。（成大醫院提供）

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