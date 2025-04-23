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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》怎麼吃不胖？ 肌肉少、愛甜食恐「這類瘦子」上身

2025/04/23 18:31

洪泰雄說，別以為瘦就等於健康，代謝失調型瘦子常出現肌肉不足、血糖忽高忽低、愛吃甜食、輕度脂肪肝不自知等狀況；情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄說，別以為瘦就等於健康，代謝失調型瘦子常出現肌肉不足、血糖忽高忽低、愛吃甜食、輕度脂肪肝不自知等狀況；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你身邊是否也有這樣的人，三餐、消夜不忌，甜點照樣吃，卻總是維持纖瘦？營養學者洪泰雄說，當吃進過多糖與脂肪，肝臟來不及儲存，就會把脂肪透過VLDL（極低密度脂蛋白）運送到身體其他地方；若肌肉量低無處儲存，脂肪會在血液中流竄，造成血脂、內臟脂肪堆積等。所以，吃不胖的代謝失調型瘦子可能出現肌肉量不足、血糖不穩、喜好甜食、輕度脂肪肝不自覺等狀況，正是身體發出的警訊。

VLDL偏高  可能造成脂肪堆積

洪泰雄於臉書發文指出，吃很多卻不會胖的人做血脂檢查後，發現不少人VLDL指數偏高，甚至伴隨輕度脂肪肝或三酸甘油脂過高。這是因為當吃進過多糖與脂肪時，肝臟來不及儲存，便會把這些脂肪打包，透過VLDL運送到身體其他地方。可以把它想像成肝臟的「物流中心」：當東西太多送不出去，造成肝臟壓力大；因肌肉量低，沒地方儲存，脂肪就在血液裡流來流去，這樣一來，血脂升高、發炎、內臟脂肪堆積就悄悄發生了。

洪泰雄說，VLDL指數偏高者吃進過多糖與脂肪時，肝臟來不及儲存，便會把這些脂肪送到身體其他地方，易造成血脂、內臟脂肪堆積等；情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄說，VLDL指數偏高者吃進過多糖與脂肪時，肝臟來不及儲存，便會把這些脂肪送到身體其他地方，易造成血脂、內臟脂肪堆積等；情境照。（圖取自freepik）

代謝失調型瘦子4特徵

洪泰雄說，別以為瘦就健康，代謝失調型瘦子很常出現以下4種狀況：

1.吃很多但肌肉量不足。

2.血糖忽高忽低，胰島素功能變差。

3.喜歡甜食、精緻澱粉，加重肝臟負擔。

4.有輕微脂肪肝，自己卻完全不知道。

飲食3建議 補好油、吃全穀

每餐補足優質蛋白質：肌肉是能量儲存的最大倉庫，養肌肉就是減輕肝臟壓力。

選對碳水化合物，而不是吃多：以糙米、地瓜、燕麥等全穀替代白飯、白麵，有助於穩定血糖。

補好油+腸道纖維：苦茶油、橄欖油等可穩定脂肪代謝；蔬菜與優格則能修復腸道菌相。

洪泰雄提醒，吃不胖可能不是體質特別好，而是身體無法好好儲存能量。肝臟被迫成為拚命工作的「快遞員」，VLDL就是它的送貨車。當車子多、路又堵，時間一久，出問題的不是體重，而是代謝與健康。

洪泰雄表示，瘦子想要改善代謝失調，飲食可多攝取優質蛋白質、選對碳水食物，如地瓜，以及吃好油+腸道纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

洪泰雄表示，瘦子想要改善代謝失調，飲食可多攝取優質蛋白質、選對碳水食物，如地瓜，以及吃好油+腸道纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

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