健康網》更年期別輕忽代謝警訊 「5大飲食心法」吃出健康好體力

醫師提供的更年期5大飲食心法之一，包括：吃新鮮蔬果與全穀類能促進腸道健康，並延緩飯後血糖上升速度；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕更年期是女性一生中重要的生理轉折點，在雌激素逐漸減少的過程中，身體的新陳代謝速度也隨之下降，進一步引發一系列健康問題。美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁指出，45歲以上更年期女性需注意5大代謝警訊，分別為體重明顯增加、體力下降、血壓升高、血糖波動，以及血脂異常，並傳授5大飲食心法，包括：選擇低升糖指數食物、增加優質蛋白攝取、攝取健康油脂、補充膳食纖維，和避免高糖分飲食。

林素菁指出，45歲以上更年期女性經常出現腹部肥胖、血脂升高、血糖波動等狀況，且比例隨年齡增加而上升。此外，代謝變差也會影響肌膚彈性與光澤，出現乾燥與老化跡象。這些身體信號都在提醒更年期女性必須及早正視健康管理，積極採取預防措施。

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5狀況曝代謝問題 小心傷身

林素菁指出，更年期女性應密切觀察自己是否出現以下狀況，若忽略這些代謝變化，不僅有危害內在健康的風險，還可能讓肌膚彈性流失，提前出現細紋與乾燥。

●體重明顯增加：特別是腹部脂肪堆積，形成「中廣身材」。

●體力下降：日常活動顯得更費力，容易感到疲倦。

如果發現日常活動顯得更費力，容易感到疲倦，小心是代謝警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●血壓升高：偶爾感覺頭暈或心悸，可能是血壓變動的跡象。

●血糖波動：餐後出現嗜睡或能量快速流失。

●血脂異常：醫療檢查中出現膽固醇或三酸甘油酯數值偏高。

更年期這樣吃 找回代謝主導權

林素菁強調，代謝健康並非一蹴可幾，而是需要持續投入的過程，維持代謝穩定能延續體能，改善生活品質，甚至能讓肌膚更具光澤與彈性，因此推薦更年期婦女5大飲食心法，找回代謝主導權。

●選擇低升糖指數食物：減少精緻澱粉，改以全穀類、糙米或地瓜取代白米飯，有助穩定血糖波動。

●增加高品質蛋白質：攝取魚肉、雞胸肉、豆腐等優質蛋白，能維持肌肉量並提升基礎代謝率。

●攝取健康油脂：以堅果、酪梨、橄欖油取代飽和脂肪，有助保護心血管健康。

●補充膳食纖維：新鮮蔬果與全穀類能促進腸道健康，並延緩飯後血糖上升速度。

●避免高糖分飲食：少喝含糖飲料與甜點，降低脂肪囤積機會。

更年期5大飲食心法，找回代謝主導權。（美兆診所提供）

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