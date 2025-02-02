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健康網》媽媽手上身？ 「拇指肌腱炎」自測自救一次看

2025/02/02 21:01

俗稱「媽媽手」的拇指肌腱，是多數人拇指疼痛無力的主要原因，大部分都是長期疲勞損傷所導；圖為情境照。（圖取自freepik）

俗稱「媽媽手」的拇指肌腱，是多數人拇指疼痛無力的主要原因，大部分都是長期疲勞損傷所導；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年連放9天，遊戲比賽打不停，許多人大拇指又痛又無力，難道年紀輕輕就得了「媽媽手」？網紅物理治療師「三個字SunGuts」在著作《你的姿勢很有事》中分享2個小動作，自我檢測是否得了俗稱媽媽手的「拇指肌腱炎」。

●拇指伸展測試：將拇指包於4指之中握拳，並將拳眼朝上，此時拳頭往小指側下壓，若是肌腱與腱鞘之間有滑動不順的問題，做這項測試就會非常痛，能夠誘發平時大拇指後側的疼痛不適，代表有媽媽手的症狀。

2個小檢測判定是否是「媽媽手」。（趨勢文化提供）

2個小檢測判定是否是「媽媽手」。（趨勢文化提供）

●拇指上抬測試：拇指微微翹起，再用另一隻手的食指輕壓下，而拇指要出力維持在原位不被壓下去，來測試拇指後側肌肉的出力情形。若是過程中會誘發出平時的不適感，代表可能有媽媽手的問題。

媽媽手急性期症狀與自救

SunGuts說，急性期所指的是長期累積的勞損所引起的急性發炎。自救法以降低局部旺盛的發炎反應，緩解拇指根部劇烈的疼痛。只要符合下列其中一項，就代表你可能正處於急性期：

●休息時也會明顯感覺到拇指背側根部的脹痛。

●抓握取物時，會覺得拇指疼痛使不上力。

●晚上快睡著時，拇指根部的疼痛將會更明顯。

自救1：冰敷休息

SunGuts指出，媽媽手所導致的拇指後外側疼痛，大多都是因為長期過度使用，到達某個臨界點而突然爆發的劇烈疼痛，甚至還會讓拇指無力抓握，嚴重影響日常生活。發生這類劇烈疼痛時，應該立即冰敷在拇指後外側的痛點，減緩其發炎反應，並且好好休息。

SunGuts建議，每回冰敷15分鐘，每天至少3回，若是在最疼痛的急性期，就要做好冰敷加上好好的休息，症狀通常都會在1-2個禮拜內明顯改善，否則這樣拇指的不適感將會拖延數個月之久。

自救2：止痛藥物備而不用

SunGuts表示，由於媽媽手是肌腱與腱鞘之間的摩擦發炎，因此各類抗發炎的止痛藥物，都能夠快速降低不適感，但通常幾個小時藥效過去後，疼痛和肌腱受傷的問題仍然存在。因此建議平時不必把止痛藥照三餐吃，而是在拇指疼痛嚴重到會影響工作、睡眠、情緒時，趕緊吃下一顆止痛藥舒緩不適感。但吃完之後仍然還是要強迫讓拇指好好休息，讓受傷的組織有足夠的時間癒合，否則吃再多的止痛藥都沒用。

媽媽手慢性期症狀與自救

SunGuts提到，慢性期指的是急性期發炎好轉後或長期累積的損傷，此時拇指根部的持續脹痛感明顯緩解，只有在反覆使用拇指時才會誘發出痠痛或刺痛感。患者可以在拇指根部背側發現明顯壓痛點，並且常會不自覺地想去按壓揉捏此處，總覺得拇指卡卡的，不像健康拇指一樣靈活。

自救1：徒手物理治療、健保超音波去沾黏

SunGuts表示，這時的媽媽手主要是因為受傷後所產生的組織沾黏，導致拇指不靈活，也比較容易痠痛。在健保下的處理方式大多是以超音波打在痛點。若是在健保超音波的治療下沒有顯著成效的話，可以去找物理治療師，直接針對沾黏最嚴重的地方做徒手去沾黏，並放鬆掉局部僵緊的肌肉，若是處理得當的話，通常1、2次的治療就會有明顯改善。

自救2：肌腱伸展運動

SunGuts表示，將手臂打直，4指包住拇指，並將拳眼朝上。將拳頭往小指側下壓，並停留5秒伸展拇指肌腱，再回復至原位，每天3回。

自救3：媽媽手簡單按摩

SunGuts提到，媽媽手受傷的肌腱其實很容易找出來，只要將拇指往後、往上翹起，就會發現在拇指根部有一個明顯的凹溝，據說以前的人都會把鴉片放在這個凹溝裡直接吸食，因此稱之為鼻煙壺，而媽媽手受傷的肌腱，就是鼻煙壺外側的那條。

媽媽手受傷的肌腱，就是鼻煙壺外側的那條。（趨勢文化提供）

媽媽手受傷的肌腱，就是鼻煙壺外側的那條。（趨勢文化提供）

SunGuts表示，此時若是發現這條肌腱上有明顯壓痛點，千萬不要一直去戳揉，這樣只會越戳越腫而已，建議用下方示範的方法簡單按摩、去除沾黏。將另一隻手的大拇指輕放在患側肌腱的壓痛點上，不必特別深壓。按摩時壓在上面的拇指不動，而是以1秒1次的速率，左右轉動患側手的手腕，讓受傷的肌腱在拇指下垂直滑動，如撥琴弦。建議每次做20下，每天重複3回。如果覺得越做越痛，通常是壓的太大力。

找出受傷肌腱。（趨勢文化提供）

找出受傷肌腱。（趨勢文化提供）

每次做20下，每天重複3回。如果覺得越做越痛，通常是壓的太大力。（趨勢文化提供）

每次做20下，每天重複3回。如果覺得越做越痛，通常是壓的太大力。（趨勢文化提供）

物理治療師三個字SunGuts著作《你的姿勢很有事》。（趨勢文化提供）

物理治療師三個字SunGuts著作《你的姿勢很有事》。（趨勢文化提供）

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