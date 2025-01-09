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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》原型食物補腦提升專注力！ 營養師推4類食材

2025/01/09 19:15

營養師表示，原型食物有助於提升專注力，可以攝取新鮮蔬果，如胡蘿蔔、甜椒等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，原型食物有助於提升專注力，可以攝取新鮮蔬果，如胡蘿蔔、甜椒等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著養生風氣漸盛，吃「原型食物」的概念深植民眾心中。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，原型食物能優化大腦中的飽足信號傳遞，穩定情緒，提升專注力，可以攝取全穀類：糙米、燕麥；未加工蔬菜：胡蘿蔔、芹菜；新鮮水果：香蕉、奇異果；以及天然蛋白質：雞蛋、魚肉、豆漿。

原型食物4大好處

1.進食速度慢，延長飽足感：原型食物的天然結構需要更多咀嚼時間，讓進食過程更緩慢，幫助大腦有足夠時間接收到飽足信號，避免過量攝取。

2.促進感官滿足：未經過多調味的食物能保留其自然風味，讓感官滿足更真實，降低過度依賴加工食品的可能。

3.穩定能量供應：全穀物和天然蔬果富含膳食纖維，可減緩血糖波動，提供持續穩定的能量來源，減少注意力不集中和疲勞感。

4.大腦信號調節：根據 Nature Reviews Endocrinology（2010年）的研究，原型食物能優化大腦中的飽足信號傳遞，穩定情緒，提升專注力。

4種原型食物 提升專注力

●全穀類：糙米、燕麥、藜麥、小米。

●未加工蔬菜：胡蘿蔔、芹菜、甜椒等，料理時建議生食或炒，避免燉、滷。

●新鮮水果：蘋果、香蕉、藍莓、奇異果等，避免果汁或糖漬水果。

●天然蛋白質：雞蛋、魚肉、豆類、堅果。豆漿、豆腐加工程度低，可視為原型食物。

原型食物3餐建議

●早餐：燕麥片搭配堅果與藍莓，淋上少量無糖優格。

營養師以原型食物為例，提供3餐建議，早餐可以用燕麥片搭配堅果與藍莓，淋上少量無糖優格，即是健康的一餐；示意圖。（圖取自freepik）

營養師以原型食物為例，提供3餐建議，早餐可以用燕麥片搭配堅果與藍莓，淋上少量無糖優格，即是健康的一餐；示意圖。（圖取自freepik）

●午餐：藜麥沙拉，搭配烤雞胸肉、菠菜、櫻桃番茄，淋上一點橄欖油和檸檬汁。

●晚餐：糙米飯、義大利香料烤鮭魚，旁邊搭配蒜炒花椰菜與胡蘿蔔。

●小點心：1小把杏仁或1根香蕉。

此外，薛曉晶也針對料理方式及用餐習慣提供建議，像是烹飪方式盡量簡單化，使用蒸、煮、烤等方式，少用高鹽、高糖或濃油調味料，也可以嘗試用天然香料（如胡椒、羅勒、薑黃）來代替人工調味料。另外，練習正念飲食，每一口細嚼慢嚥，感受食物的自然風味，避免邊吃邊使用手機或看電視。

最後，薛曉晶提醒，加工食品中的過多糖分、鹽分和人工添加物會干擾大腦功能，影響專注力和情緒穩定。選擇原型食物不僅對大腦有益，更能帶來整體健康的改善。

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