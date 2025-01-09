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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》4營養素改善坐骨神經痛！ 醫：「它們」助肌肉放鬆

2025/01/09 20:44

醫師分享，鈣與鎂營養素能緩解坐骨神經痛，含這類營養素的食物有豆腐、堅果等；示意圖。（圖取自freepik）

醫師分享，鈣與鎂營養素能緩解坐骨神經痛，含這類營養素的食物有豆腐、堅果等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坐骨神經痛讓人無法好好休息！陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享4種有助於緩解坐骨神經痛的營養素，Omega-3，如鮭魚、鯖魚，能減少發炎；維生素B，如瘦肉、雞蛋，能修復受損神經；維生素D，如，蛋黃、牛奶，能維持神經功能正常運作；鈣與鎂，如豆腐、堅果，有助於放鬆肌肉。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，坐骨神經痛是一種讓人十分困擾的神經壓迫性疼痛，從腰部延伸到腿部，令人坐立難安，甚至影響到日常生活。除了正確的治療和生活調整，飲食也能幫助緩解症狀或減少發炎。

4大營養素緩解坐骨神經痛

●Omega-3：Omega-3具有抗炎作用，有助於減少神經周圍的發炎狀況，緩解疼痛。像是鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等都是富含Omega-3的食物。

●維生素B：特別是B1、B6和B12，有助於修復受損神經，緩解疼痛和麻木感。可以從全穀類、瘦肉、雞蛋和深綠色蔬菜中攝取足夠的B群。

醫師表示，深綠色蔬菜中含有足夠的B群，有助於修復受損神經、改善坐骨神經痛。（資料照）

醫師表示，深綠色蔬菜中含有足夠的B群，有助於修復受損神經、改善坐骨神經痛。（資料照）

●維生素D：維生素D有助於維持骨骼健康，緩解發炎，並促進神經功能的正常運作。多曬太陽或補充富含維生素D的食物，如鮭魚、蛋黃、牛奶，都是不錯的選擇。

●鈣與鎂：鈣和鎂有助於放鬆肌肉，減少神經壓迫。可以選擇乳製品、豆腐、堅果和香蕉等，幫助緩解坐骨神經痛引起的肌肉僵硬和抽筋。

坐骨神經痛避免3類食物

●高糖食物：糖分會增加體內的發炎反應，可能加重神經痛。建議避免糖果、蛋糕、零食等含糖量高的食品，以減少發炎對神經的影響。

●加工食品：加工食品中（如罐頭、加工肉類等）的反式脂肪和添加劑可能刺激神經，加重疼痛。

●刺激性飲品：酒精和咖啡等刺激性飲品可能影響神經系統，加重神經痛。另外，適度補水有助於保持椎間盤的彈性及功能，建議一天可以喝到2000-2500cc的水分。

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