健全健保財務 住院照顧服務改公務預算支應

行政院今天通過「推動擴大推動住院整合照護服務計畫」，行政院長卓榮泰在院會中表示，2026年至2028年將以公務預算逐年擴大規模辦理，以期讓健保財務可以相對健全。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為了減輕家屬陪病照顧與經濟的負擔，行政院今（9）天通過「推動擴大推動住院整合照護服務計畫」，行政院長卓榮泰在院會中表示，2026年至2028年將以公務預算逐年擴大規模辦理，以期讓健保財務可以相對健全。

卓榮泰指出，衛福部自2022年起推動「住院整合照護」試辦計畫，民眾每日住院照顧費用降低6成，每日照顧費用由2700元降低至1050元，相當有具體成效。請衛福部依循賴總統揭示的長照3.0理念，以「照顧不離職、照顧有喘息」的策略，擴大推動住院整合照護服務，逐年增加醫院家數與床數，並建立護理輔佐人力制度。

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衛福部表示，行政院2026年至2028年以公務預算逐年擴大規模辦理，急性一般病房床位涵蓋率由現行5.9%，逐年擴大為50%、70%到全面推動，解決民眾「1人住院、全家快倒」的困境。

衛福部說明，目前全國已有111家醫院參與此計畫，採政府與民眾共同分擔費用模式，民眾每日最高自付費用1050元，費用比傳統1對1看護聘僱方式減低至少6成，大幅減輕家庭經濟負擔與照顧壓力；推行以來，已近10萬人次受惠，病患、家屬、護理人員及護佐人員滿意度達8成以上。

衛福部指出，2025年有111家醫院辦理，民眾若有需求，可於住院安排時向醫院的住院服務處或病房護理站提出申請；參與醫院的名單、服務費用與洽詢窗口資訊，可參考醫院公告或衛福部護助e起來網站住院整合照護服務專區查詢。

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