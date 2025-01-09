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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

基隆成功國小19師生嘔吐 初步排除食物中毒

2025/01/09 15:22

基隆市衛生局人員到成功國小採檢營養午餐廚房用具。（基隆市衛生局提供）

基隆市衛生局人員到成功國小採檢營養午餐廚房用具。（基隆市衛生局提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市成功國小今（9）天傳出，約有19位師生在昨（8）晚發生嘔吐、拉肚子、發燒等症狀，經衛生局人員初步檢驗，初步排除食物中毒的可能性，疑似呼吸道感染，衛生局人員也採檢廚工、老師和學生的糞便及刀具等送檢。

市長謝國樑今天上午與教育處、衛生局的人員前往成功國小，向學校師長了解情形並親自向孩子們詢問身體狀況。原本以為是校內團膳出問題，經過通盤了解後，初步排除食物中毒的可能。

據衛生局指出，成功國小二年級某班級有18名學生和1名老師，昨晚出現嘔吐、拉肚子、發燒等症狀，學生大部分到診所看醫生後已改善。

衛生局人員今天上午到學校疫調，該校廚房除了供應學校生學午餐之外，還提供其他2校午餐，只有成功國小年級某班級學生有症狀，衛生局初步排除營養午餐造成食物中毒可能性。

衛生局人員已經採集2名廚工、1名老師及5名學生的糞便檢體送疾管署檢驗，也採集午餐留樣、廚房的刀具、砧板等檢體，送食藥署實驗室檢驗。目前懷疑可能是呼吸道感染。

教育處呼籲民眾，近期病毒及流行性感冒盛行，建議市民們外出可配戴口罩，留意感冒及病毒的相互傳染。

基隆市長謝國樑（右二）到成功國小了解學生的健康情形。（基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑（右二）到成功國小了解學生的健康情形。（基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑（右二）到成功國小了解學生的健康情形。（基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑（右二）到成功國小了解學生的健康情形。（基隆市政府提供）

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