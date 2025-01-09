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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

子宮腺肌症導致經期疼痛出血 自然孔子宮切除術一勞永逸

2025/01/09 14:18

一名婦女經痛嚴重又時間很長，診斷為子宮肌腺症。（圖取自shutterstock）

一名婦女經痛嚴重又時間很長，診斷為子宮肌腺症。（圖取自shutterstock）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市35歲廖姓女子在近半年，每次月經期經痛難耐，連吃止痛藥都沒有效，經血量大、血塊又多，常因經期疼痛請假，工作受到影響。確診因子宮腺肌症導致子宮肥厚近3公分，廖女因已生產2個孩子，想要一勞永逸解決痛苦，經自費達文西自然孔子宮切除手術。手術順利，術後第二天即可下床走動，住院四天即出院返家休養。

廖女因經痛影響生活，先到婦產科診所檢查，診斷罹患子宮腺肌症，進行藥物治療卻效果有限，因此到童綜合醫院就醫。童綜合醫院婦科微創內視鏡科主任許俊正視診，廖女表示因已生育2子，且之前有做過子宮頸錐狀切除手術，想要切除子宮，但又擔心手術傷口問題，決定進行達文西自然孔子宮切除手術。許俊正說，達文西自然孔子宮切除手術是利用陰道自然孔伸入器械，取代了以往腹部穿洞進入，因此不會有傷口與疤痕。

廖女指出，現在重拾正常生活，再也不用害怕每個月都要出現嚴重疼痛，還有不斷的出血，輕鬆很多。

許俊正表示，子宮腺肌症是因為經期來時，子宮內膜細胞剝落後排不出來，反而入侵堆積在子宮肌層裡面，造成子宮肥大，逐漸損害正常子宮肌肉纖維，子宮無法收縮而在經期來時出現大量出血、嚴重疼痛等症狀。若沒有進行治療，除了貧血的發生，肥大的子宮也會壓迫到膀胱、輸尿管、大腸、骨盆肌等，造成各式併發症的出現。

子宮腺肌症的復發率高，因應患者無生育需求，且希望能永遠擺脫跟隨已久的問題，因此使用達文西機械手臂進行自然孔子宮切除手術，保留卵巢，不會出現更年期老化問題。

許俊正呼籲，子宮腺肌症的治療有多種方式，要視患者的需求來治療，因此患者就醫時應與主治醫師進行溝通，由專業醫師評估病症狀況後，擬訂最適宜的治療。

患者回診，童綜合醫院婦科微創內視鏡科許俊正主任說明術後恢復良好。（記者張軒哲攝）

患者回診，童綜合醫院婦科微創內視鏡科許俊正主任說明術後恢復良好。（記者張軒哲攝）

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