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健康網》不只別拚酒！ 重症醫點聚餐「5禁忌」飯後抽菸也中

2025/01/09 18:49

醫師提醒，過度飲酒可能導致急性酒精中毒，對肝臟、心血管系統和腦部造成嚴重損害，甚至危及生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，過度飲酒可能導致急性酒精中毒，對肝臟、心血管系統和腦部造成嚴重損害，甚至危及生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歲末迎新，各公司行號、親友聚餐多！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，聚餐難免會飲酒助興，但要禁止空腹飲酒、禁止過度飲酒或強迫他人喝酒、禁止續攤及禁止自己開車前往，另外，有抽菸者，禁止飯後抽菸取暖，以免影響身體健康，反樂極生悲。

禁止空腹飲酒

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，空腹飲酒有4大危害，首先，酒精吸收速度更快，直接進入小腸並迅速被吸收，導致血液酒精濃度快速上升，容易喝醉且增加健康風險；再者，空腹飲酒會刺激胃黏膜，可能引發胃痛、胃炎，甚至胃潰瘍；還會干擾肝臟釋放葡萄糖的能力，可能導致血糖過低，出現頭暈、乏力甚至昏厥；因為空腹飲酒使酒精代謝困難，使宿醉症狀更嚴重

黃軒建議，在飲酒前先進食，選擇富含蛋白質或膳食纖維的食物，減緩酒精吸收速度；同時，也應適量飲酒，並搭配水分補充，避免過量。

禁止飯後抽菸取暖

許多人習慣飯後抽根菸，認為可以取暖；對此，黃軒指出，抽菸會導致血管收縮，降低血液循環，反而使保暖能力下降，況且寒冷環境室內外溫差加上抽菸習慣，加重心血管負擔，引發高血壓、中風或心肌梗塞等急性疾病。

黃軒提醒，應改為選擇健康取暖方式，如穿著保暖衣物或飲用熱飲，禁止在公共場合吸菸，避免影響他人健康。

醫師表示，聚餐難免會飲酒，建議不要開車前往聚餐現場；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，聚餐難免會飲酒，建議不要開車前往聚餐現場；圖為情境照。（圖取自freepik）

禁止自己開車前往

聚餐常飲酒，開車前往不方便！黃軒表示，即使少量飲酒也可能影響駕駛判斷力和反應速度，增加交通事故的風險，尤其台灣法律規定酒測值超標即屬違法，可能面臨高額罰款、吊銷駕照，甚至刑事責任，因此建議使用代駕服務、搭乘大眾交通工具，或安排親友接送。若需自行駕車，務必滴酒不沾。

禁止過度飲酒或強迫他人喝酒

黃軒提及，過度飲酒可能導致急性酒精中毒，對肝臟、心血管系統和腦部造成嚴重損害，甚至危及生命；不只如此，還可能導致情緒失控、行為不當，破壞聚會氣氛，甚至引發爭執或暴力。

同時，也不應強迫他人飲酒，恐被視為職場霸凌或侵犯個人權利，損害關係，建議尊重每位參與者的選擇，避免任何形式的勸酒或灌酒，並提供無酒精飲品作為替代選項，營造包容的聚會氛圍。

禁止續攤

聚餐後興致滿滿，大家邀約續攤？黃軒建議，不要再續攤了！從健康與安全考量上來看，續攤通常伴隨更多飲酒，可能導致急性酒精中毒、宿醉，甚至引發健康問題；再者，也會增加交通安全的不便，深夜返家增酒駕風險，尤其是參與者可能低估自己的酒精濃度；最後，若為公司聚餐場合時，續攤可能被視為「非正式義務」，員工可能因不想被視為不合群而勉強參加，導致心理壓力與時間負擔。

若為公司聚餐時，黃軒建議，主管應明確規定忘年會結束後不安排續攤，鼓勵員工直接返家，並提供交通補助或安排接駁車，確保參與者安全。

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