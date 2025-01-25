健康網》預防過年病 中醫授3穴位1茶飲

中醫分享3穴位1茶飲，別讓過年時被疾病破壞好心情；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間南來北往，親朋好友聚餐少不了大吃大喝，加上熬夜追劇、打遊戲、摸八圈等，一不留意可能讓感冒、腸胃等疾病來攪局；對此，瑞隆馬光中醫診所中醫師鍾典育分享預防之道，可以按合谷穴、曲池穴、足三里穴及喝解膩茶，有助消化解油膩、提升免疫力等功效。

合谷穴提升免疫力

鍾典育提到，難得的長假，許多人會熬夜守歲、打牌、追劇或徹夜暢談，犧牲睡眠，也會傷害健康。凌晨1-3點是人體肝經的運行時間，肝經與身體的代謝與排毒功能息息相關，這個時段最好讓身體有充分的休息與沉睡，才能讓身體代謝廢物也有自然的修復。按壓位在大拇指與食指間靠近食指凹陷虎口處的合谷穴，有預防感冒、緩解感冒症狀、改善胃腸消化功能、提升免疫力的功效。

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合谷穴位在大拇指與食指間靠近食指凹陷虎口處。（馬光中醫診所提供）

曲池穴促進大腸機能

鍾典育表示，年節多為較油膩、重口味的菜，美食在眼前，往往會不自覺攝取比平常多的份量，大魚大肉加上零食不離手，往往會造成腸胃不適、脹悶，甚至有上吐下瀉的症狀。按壓位於手肘彎曲橫紋終點，外側關節凹陷處的曲池穴，能促進大腸機能、緩解感冒頭痛、疏通經絡。

曲池穴位於手肘彎曲橫紋終點，外側關節凹陷處。（馬光中醫診所提供）

足三里穴助強壯體質

鍾典育說，年節團圓要記得交換祝福，但不要交換病毒。許多未見的親朋好友相聚、互道祝賀，在互相往來的時刻，特別是家中有免疫力較低的嬰幼兒與長輩時，提醒大家要多洗手，回家後第一件事要洗手、吃飯前也要洗手，如果發現自己有呼吸道的症狀例如：咳嗽、流鼻水，也要戴上口罩、吃飯時用公筷母匙，保護親友免受疾病傳染。按壓位在膝蓋外側下方約4橫指處的足三里穴，能改善消化系統、排濕氣、消水腫、強壯體質。

足三里穴位在膝蓋外側下方約4橫指處。（馬光中醫診所提供）

解膩茶除脹氣

●茶飲材料：洛神花10克、陳皮5克、烏梅3顆、山楂5克、甘草3克。

●沖泡方法：可將所有藥材放在保溫杯裡，用500c.c.熱水沖泡後等20分鐘後即可飲用。

●功效：消脂、除脹氣、幫助消化、解油膩。

3穴位1茶飲助你過好年。（馬光中醫診所提供）

瑞隆馬光中醫診所中醫師鍾典育。（馬光中醫診所提供）

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