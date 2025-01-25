自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》預防過年病 中醫授3穴位1茶飲

2025/01/25 17:25

中醫分享3穴位1茶飲，別讓過年時被疾病破壞好心情；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫分享3穴位1茶飲，別讓過年時被疾病破壞好心情；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間南來北往，親朋好友聚餐少不了大吃大喝，加上熬夜追劇、打遊戲、摸八圈等，一不留意可能讓感冒、腸胃等疾病來攪局；對此，瑞隆馬光中醫診所中醫師鍾典育分享預防之道，可以按合谷穴、曲池穴、足三里穴及喝解膩茶，有助消化解油膩、提升免疫力等功效。

合谷穴提升免疫力

鍾典育提到，難得的長假，許多人會熬夜守歲、打牌、追劇或徹夜暢談，犧牲睡眠，也會傷害健康。凌晨1-3點是人體肝經的運行時間，肝經與身體的代謝與排毒功能息息相關，這個時段最好讓身體有充分的休息與沉睡，才能讓身體代謝廢物也有自然的修復。按壓位在大拇指與食指間靠近食指凹陷虎口處的合谷穴，有預防感冒、緩解感冒症狀、改善胃腸消化功能、提升免疫力的功效。

合谷穴位在大拇指與食指間靠近食指凹陷虎口處。（馬光中醫診所提供）

合谷穴位在大拇指與食指間靠近食指凹陷虎口處。（馬光中醫診所提供）

曲池穴促進大腸機能

鍾典育表示，年節多為較油膩、重口味的菜，美食在眼前，往往會不自覺攝取比平常多的份量，大魚大肉加上零食不離手，往往會造成腸胃不適、脹悶，甚至有上吐下瀉的症狀。按壓位於手肘彎曲橫紋終點，外側關節凹陷處的曲池穴，能促進大腸機能、緩解感冒頭痛、疏通經絡。

曲池穴位於手肘彎曲橫紋終點，外側關節凹陷處。（馬光中醫診所提供）

曲池穴位於手肘彎曲橫紋終點，外側關節凹陷處。（馬光中醫診所提供）

足三里穴助強壯體質

鍾典育說，年節團圓要記得交換祝福，但不要交換病毒。許多未見的親朋好友相聚、互道祝賀，在互相往來的時刻，特別是家中有免疫力較低的嬰幼兒與長輩時，提醒大家要多洗手，回家後第一件事要洗手、吃飯前也要洗手，如果發現自己有呼吸道的症狀例如：咳嗽、流鼻水，也要戴上口罩、吃飯時用公筷母匙，保護親友免受疾病傳染。按壓位在膝蓋外側下方約4橫指處的足三里穴，能改善消化系統、排濕氣、消水腫、強壯體質。

足三里穴位在膝蓋外側下方約4橫指處。（馬光中醫診所提供）

足三里穴位在膝蓋外側下方約4橫指處。（馬光中醫診所提供）

解膩茶除脹氣

●茶飲材料：洛神花10克、陳皮5克、烏梅3顆、山楂5克、甘草3克。

沖泡方法：可將所有藥材放在保溫杯裡，用500c.c.熱水沖泡後等20分鐘後即可飲用。

功效：消脂、除脹氣、幫助消化、解油膩。

3穴位1茶飲助你過好年。（馬光中醫診所提供）

3穴位1茶飲助你過好年。（馬光中醫診所提供）

瑞隆馬光中醫診所中醫師鍾典育。（馬光中醫診所提供）

瑞隆馬光中醫診所中醫師鍾典育。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中