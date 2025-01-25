冬季滑雪「視線現黑影」 醫：可能傷及黃斑部

韓國雪上活動是冬季熱門旅遊選擇之一，醫師提醒到雪場要保護眼睛，避免角膜燒傷；情境照。（可樂旅遊提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕冬季滑雪團是熱門旅遊選擇。三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文提醒，到雪場要保護眼睛，避免角膜燒傷；若傷到更深層的黃斑部，視線中央出現黑影，可能會長久影響視力。旅行業者可樂旅遊則表示，到雪場不適合穿發熱衣，雪襪穿搭也有學問。

呂大文表示，滑雪若遇晴天，太陽光線經雪地反射，若沒有帶偏光鏡，容易導致人類眼睛角膜燒傷，視線看起來會「霧霧的」，並出現流淚、疼痛等症狀，現場可先以人工淚液潤滑並冰敷，後續使用類固醇、紗布覆蓋眼睛等方式治療，通常一週可以康復。

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若是更嚴重的燒傷，呂大文指出，可能是傷到眼睛更深層的黃斑部，患者視線正中央會有黑影，這個影響較大，將來看東西都會受到影響。呂大文提醒，除了事先做好眼睛防護，在雪場如遇不適，請立即向雪場工作人員求助。

另外，旅行業者可樂旅遊也提醒，滑雪屬於劇烈運動，因此內層切勿穿著發熱衣褲，應以吸濕排汗材質為主，中層可選擇保暖上衣，最外層再穿著租借的雪衣服；如何穿滑雪襪也有學問，要注意內、外切勿覆蓋其他衣物，因穿著雪靴會繫到最緊，可避免雪襪與其他衣物摩擦導致不適甚至起水泡。

為讓旅客安全更有保障，可樂旅遊指出，參團旅客除了旅行業責任保險外，專業滑雪團還會投保旅行綜合保險、意外醫療保險等，旅客也可依照自身需求自行投保相關保險，若旅客有醫療需求，隨團領隊將會提供必要的協助。

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