健康網》10種年貨必備中藥材 中醫曝挑選訣竅及功效

中醫師提醒，購買中藥材前務必先詢問中醫師本身體質是否適合，並選擇乾燥、無霉變、氣味正常的優質品；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在傳統年節中，購買中藥材已成為許多家庭的習慣。崇學馬光中醫診所醫師鄭秉濠分享10種春節必備中藥材及挑選訣竅，這些中藥材不僅富含養生功效，還可用於年菜、煲湯、泡茶等等，為新春增添健康與團圓的意義。

補氣養血類中藥材

1.黃耆

黃耆素有「補氣之王」之稱，能夠補氣固表、利水消腫，並提高免疫力。

烹飪方式：黃耆常用於煲湯，如黃耆雞湯，或搭配紅棗和枸杞煮茶，適合氣虛體質者。

挑選訣竅：挑選時應注意選擇表皮光滑、切片均勻、香氣濃郁的黃耆。

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2.黨參

黨參是補中益氣的佳品，能健脾益肺、生津養血。

烹飪方式：可用於燉湯（如黨參燉豬骨湯），也可與黃耆搭配使用。

挑選訣竅：選擇時需注意根條均勻，質地堅硬，無蟲蛀或斷裂。

3.紅棗

紅棗具有養血安神的作用，是年貨中不可或缺的中藥材之一。

烹飪方式：紅棗可以與枸杞一起煮茶，改善用眼過度及預防眼睛老化；或加入煲湯增添甜味。

挑選訣竅：挑選紅棗時，應選擇表皮光滑、顏色鮮紅、無蟲蛀的品種。

中醫師指出，紅棗具有養血安神的作用，是年貨中不可或缺的中藥材之一。（資料照）

4.枸杞

枸杞因養肝明目的功效而廣受歡迎。

烹飪方式：其用途廣泛，可以泡水飲用，也可加入肉類或湯品中增添甘甜味。

挑選訣竅：挑選時以顆粒飽滿、顏色紅亮、不沾手為佳。

5.山藥

山藥有健脾益胃、補腎固精的作用，

烹飪方式：煲湯、煮粥的常見材料。

挑選訣竅：挑選時以色白、片薄且無霉斑為佳。

滋陰潤燥類中藥材

1.當歸

當歸以補血活血、調經止痛著稱，是女性進補的良品。

烹飪方式：當歸常用於燉雞或煲湯（如當歸鴨湯），為年節的傳統湯品增添滋補功效。

挑選訣竅：挑選時應選擇味道濃郁、質地堅實的當歸。

2.北沙參

北沙參具有滋陰潤肺、益胃生津的功效，適合在乾燥季節飲用。

烹飪方式：可搭配百合、枸杞煲湯飲用。

挑選訣竅：挑選時應選條形粗細均勻、色澤白或微黃的品種。

3.百合

百合可潤肺止咳、清心安神。

烹飪方式：煮甜湯（如百合蓮子羹）的理想食材。

挑選訣竅：挑選時應以片狀完整、色澤潔白、無雜質的百合為佳。

中醫師指出，百合可潤肺止咳、清心安神。（資料照）

安神助眠類中藥材

1.蓮子

蓮子具有健脾養心、寧心安神的效果。

烹飪方式：適合用於糖水或湯品（如蓮子百合羹）。

挑選訣竅：選購時應挑選顆粒飽滿、顏色白或微黃、無裂痕的蓮子。

2.桂圓（龍眼乾）

桂圓有補氣血、安神益腦的作用。

烹飪方式：適合與紅棗一起泡茶或煮甜湯。

挑選訣竅：選購時，應挑選外皮乾燥無裂縫、果肉色澤金黃的桂圓。

中醫師推薦兩道養生食譜

補中益氣牛肉湯。（馬光中醫診所提供）

補中益氣牛肉湯

食材與藥材：牛肉300克、當歸5克、黃耆10克、生薑3片、山藥100克清水1000毫升、鹽適量、米酒1湯匙。

料理步驟:

1.先將牛肉切塊，汆燙去除血水，撈出瀝乾備用。

2.山藥去皮切塊，放入清水中浸泡，防止氧化變黑。

3.當歸和黃耆稍微沖洗一下，瀝乾備用。

4.鍋中加入清水，放入牛肉、生薑、當歸和黃耆。

5.開大火煮沸後，轉小火慢慢熬煮約1小時，讓藥材的精華充分釋放。

6.將切好的山藥塊加入湯中，繼續用小火煮20分鐘，直到山藥軟爛。

7.最後加入適量的鹽和米酒調味，再煮5分鐘即可關火。

養肝護眼茶。（馬光中醫診所提供）

養肝護眼茶

中藥材：決明子18克、杭菊3.6克、枸杞24克。

料理步驟:將材料放入鍋中，加入3000毫升水，小火煮10分鐘即可。

茶飲可供全家飲用，冷熱不拘，想到就可以喝。

鄭秉濠也提醒，購買前務必先詢問中醫師適合本身體質服用的藥材，並選擇乾燥、無霉變、氣味正常的優質品，透過適當的搭配與烹煮，能讓您的家庭在年節期間享受到健康與溫暖的雙重滋養，為新的一年帶來幸福和健康！

崇學馬光中醫診所醫師鄭秉濠。（馬光中醫診所提供）

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