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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》打敗新冠病毒 中醫曝服「清冠一號」最佳時機

2025/02/02 13:17

中醫師表示，新冠肺炎的症狀非常多樣化。常見的症狀包括發燒、咳嗽、疲倦、失去嗅覺、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、呼吸急促等；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，新冠肺炎的症狀非常多樣化。常見的症狀包括發燒、咳嗽、疲倦、失去嗅覺、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、呼吸急促等；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間，親朋好友聚會頻繁，一不小心新冠病毒又中鏢。台南百合馬光中醫診所醫師林怡潔指出，感染新冠肺炎，只要掌握黃金治療期，在症狀一出現就趕緊服用清冠一號、或馬上到診所請中醫師開立適合的中藥，藉由中藥的作用抑制病毒的大量增生，就可以防止病毒大軍在身體內造成更多傷害！

林怡潔指出，隨著疫苗的普及和病毒變異，新冠肺炎似乎逐漸變得像普通流感一樣，成為我們需要長期應對的「新常態」。但感冒、新冠、流感症狀雖然不一樣，但好像有點像，讓人分不清楚，可以從下面幾點來分辨：

●新冠肺炎：新冠肺炎的症狀非常多樣化。常見的症狀包括發燒、咳嗽、疲倦、失去嗅覺、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、呼吸急促等。嚴重還可能導致肺炎、呼吸困難，甚至需要住院治療。

●普通感冒：一般感冒症狀較輕，表現為流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛、輕微咳嗽、輕微的頭痛或身體不適。一般不會出現高燒，也不會導致嚴重的併發症。通常可以自行痊癒，不需要特殊治療。

●流感：症狀比一般感冒嚴重一些，通常會突然發作，伴隨高燒、嚴重的肌肉和關節痛、極度疲勞、乾咳、喉嚨痛、頭痛等。流感可能引起嚴重的併發症，如肺炎。

中醫師指出，感染新冠肺炎，要掌握黃金治療期，在症狀一出現就趕緊服用清冠一號，可以防止病毒大軍在身體內造成更多傷害！（資料照）

中醫師指出，感染新冠肺炎，要掌握黃金治療期，在症狀一出現就趕緊服用清冠一號，可以防止病毒大軍在身體內造成更多傷害！（資料照）

胸悶、呼吸喘需多留意

林怡潔表示，出現胸口悶痛、呼吸喘咳，要特別小心是警訊，一旦病情急劇變化要立即就醫，另外老年人、患有慢性疾病或免疫力低下疾病的人也需要特別提高警覺，別以為只是小感冒而在家躺著休息，錯過了黃金治療期。

林怡潔也提醒，有些病人會購買清冠一號，想要當作日常保養使用，然而清冠一號是用於確診病人、且在有較不舒服症狀時使用，若在還未感染前就服用，不僅無助防疫，反而會損害自身免疫力喔！

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