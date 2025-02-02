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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年節後春酒又再大吃大喝？ 醫提護「心」6撇步

2025/02/02 18:31

若生活作息紊亂，又遇到氣溫驟降或溫差大情形時，對心臟負擔無疑是雪上加霜。（成大醫院提供）

若生活作息紊亂，又遇到氣溫驟降或溫差大情形時，對心臟負擔無疑是雪上加霜。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆春節年假才剛大吃大喝、熬夜，開工後緊接著又是各行業吃春酒的時候。成大醫院心臟血管內科醫師陳則瑋提醒民眾，仍要控制飲食、避免菸酒、規律作息、注意保暖、做好心理調適及按時服藥，才能護心，避免心血管疾病發作等突發事件破壞好興緻。

●飲食控制：年菜、炸物、甜品等是過年少不了的美味佳餚，卻因往往都是高鹽、高脂、高糖食物，倘若再加上過量、暴飲暴食，會導致血壓升高、膽固醇和血糖增加等發炎反應，加重心臟負擔。建議均衡飲食搭配高纖蔬果，減少油炸食物與重口味的醬料，適量且避免1次攝取過多大魚大肉。

●避免菸酒：香菸對心血管危害甚鉅，即便是二手菸也要遠離，以免導致冠心症與心肌梗塞；酒精容易誘發心律不整，如心房顫動等，也容易造成血壓上的波動起伏不穩，目前據國內外最新治療指引，能滴酒不沾是最好，倘若是小酌怡情，男性每週不超過7瓶（1瓶當量約等於4%啤酒350毫升），女性則宜一半於男性。另外更忌諱過量牛飲，如1次超過5瓶當量的酒精攝取。

●規律作息：避免熬夜，確保充足睡眠，春節期間常熬夜或睡眠不足，會影響自主神經系統，增加血壓和心率，提高心血管事件風險。維持適量運動與避免久坐也非常重要，像是追劇或長途旅行時，都要適度起身活動。

●注意保暖：氣溫低時血管收縮，易引發血壓升高與血管痙攣。除了嚴防寒冬寒流，驟降的氣溫變化與室內外溫差大，更容易造成心臟負擔，短時間內難以調適進而發生心血管事件。

嚴重心肌梗塞併心臟衰竭休克於加護病房。（成大醫院提供）

嚴重心肌梗塞併心臟衰竭休克於加護病房。（成大醫院提供）

●心理調適：社交活動、經濟壓力、家庭聚會等，可能帶來額外心理壓力，過度情緒波動會進一步引發血壓升高或冠狀動脈痙攣。提醒自己保持心情放鬆，也可以搭配用深呼吸或冥想練習來降低壓力。

●按時服藥：部分心臟病或三高患者因外出或忙於活動，可能忘記按時服藥，使得血壓或心律不穩定。可多善用連結提醒或方便取用的模式來增進藥物規律順從性。

陳則瑋強調，健康是最大的財富，相信以上6點若能習慣成自然，66大順，不僅是春節期間給自己最大的紅包；對日後長期的心血管健康也多了更多保障。

成大醫院內科部心臟血管科主治醫師陳則瑋。（成大醫院提供）

成大醫院內科部心臟血管科主治醫師陳則瑋。（成大醫院提供）

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