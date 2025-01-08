限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》針灸完起丘疹！ 中醫教你分辨「得氣」還是過敏
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕針灸中的「針」是指用針在特定穴位上加以刺激，以達到治療效果。光華馬光中醫診所中醫師吳奕璇指出，當針後出現痠、麻、脹、痛，甚至感受到「一股熱流」，屬於「得氣」反應，但如果是長出丘疹，會癢、會想抓，恐怕是對針裡面的鎳金屬過敏，如果沒有發生其他狀況，趕快拔針之後，進行冰敷就可以。
吳奕璇在臉書專頁「Ovi's 中醫日常」發影片說明，針灸時出現痠、麻、脹、痛，甚至有時候會有一股熱流在手上、在腳、經絡上面或針灸位置動跑，就是「得氣」反應。以現代醫學來說，是針灸在身體局部造成微小的傷害反應，會啟動神裡的神經修復、血液循環，在不知不覺中，身體得到舒緩。
請繼續往下閱讀...
吳奕璇指出，當局部出現一個微微的紅暈，且在拔針後沒有消除，甚至長起丘疹，會想抓、會癢，這種情況下有可能不是「得氣」反應，而是對金屬過敏。臨床上確實會遇到患者對針灸針裡面的鎳金屬過敏，出現過敏反應。
吳奕璇說，真的發生也不用太緊張，因為針灸一次接觸身體的部位面積很小，而且一次留針大約10-20分鐘左右，發生時，要先確認有沒有其他更嚴重的症狀，像是呼吸急促。如果沒有發生其他狀況，拔針後，進行冰敷就可以緩解症狀。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應