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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》針灸完起丘疹！ 中醫教你分辨「得氣」還是過敏

2025/01/08 21:15

醫師指出，針灸後長出丘疹，會癢會想抓，恐怕是對針裡面的鎳金屬過敏。（讀者提供）

醫師指出，針灸後長出丘疹，會癢會想抓，恐怕是對針裡面的鎳金屬過敏。（讀者提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕針灸中的「針」是指用針在特定穴位上加以刺激，以達到治療效果。光華馬光中醫診所中醫師吳奕璇指出，當針後出現痠、麻、脹、痛，甚至感受到「一股熱流」，屬於「得氣」反應，但如果是長出丘疹，會癢、會想抓，恐怕是對針裡面的鎳金屬過敏，如果沒有發生其他狀況，趕快拔針之後，進行冰敷就可以。

吳奕璇在臉書專頁「Ovi's 中醫日常」發影片說明，針灸時出現痠、麻、脹、痛，甚至有時候會有一股熱流在手上、在腳、經絡上面或針灸位置動跑，就是「得氣」反應。以現代醫學來說，是針灸在身體局部造成微小的傷害反應，會啟動神裡的神經修復、血液循環，在不知不覺中，身體得到舒緩。

吳奕璇指出，當局部出現一個微微的紅暈，且在拔針後沒有消除，甚至長起丘疹，會想抓、會癢，這種情況下有可能不是「得氣」反應，而是對金屬過敏。臨床上確實會遇到患者對針灸針裡面的鎳金屬過敏，出現過敏反應。

吳奕璇說，真的發生也不用太緊張，因為針灸一次接觸身體的部位面積很小，而且一次留針大約10-20分鐘左右，發生時，要先確認有沒有其他更嚴重的症狀，像是呼吸急促。如果沒有發生其他狀況，拔針後，進行冰敷就可以緩解症狀。

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