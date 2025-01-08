新北市攜手109間社區藥局 「健康守護站」9項健康服務幫助市民

為感謝藥事人員辛勞，新北市府衛生局今（8）日舉行藥事服務獎頒獎典禮及109間社區藥局「健康守護站」授章儀式，由市長侯友宜頒獎。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕為感謝藥事人員辛勞，新北市府衛生局今（8）日舉行藥事服務獎頒獎典禮及109間社區藥局「健康守護站」授章儀式，共有11位藥師及永和耕莘醫院藥劑科獲獎。市長侯友宜頒獎感謝獲獎者貢獻之餘，他也指出，這些守護站將在社區為民眾提供大腸癌篩檢轉介服務等9項服務，確保大眾平等享有健康資源。

侯友宜說，醫療照護服務是多元專業合作的成果，透過專業人員互助合作，才能提供整合性的照護服務，藥事服務領域已從臨床、社區延伸至居家照護，照顧民眾懷孕、出生到安寧療護的每一個人生階段，為感謝藥事人員在臨床藥學、藥事照護以及公衛領域奉獻，市府舉辦第13屆藥事服務獎予以表揚。

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衛生局長陳潤秋說，為有效地提供公共衛生服務及衛生教育宣導資訊，市府利用社區藥局站點多、深入社區的優勢，與新北市藥師公會及藥劑生公會合作推動109間社區藥局成為「新北健康守護站」，守護站將提供大眾9項重要健康服務，包括大腸癌篩檢轉介服務、長者健康整合式功能評估（ICOPE）、心情檢測轉介服務、巷弄長照站轉介服務、失智友善守護站、愛滋慢箋領取點、藥癮愛滋針具交換回收點、愛滋快篩代售點及無障礙藥局等，衛生局已設置「新北健康守護站專區」網站可供查詢。

藥師李懿軒是社區服務卓越獎得獎者之一，經營的「出雲藥局」也是健康守護站之一。李懿軒說，為了提供不同需求族群的友善服務環境，出雲藥局最初就採「無障礙藥局」的概念設計，雖然曾被認為空間「太空曠」，但當他看到一位電動輪椅代步的小兒麻痺患者能在藥局順暢移動領藥、迴轉離去時，便覺得自己當初的設計想法非常值得。

為感謝藥事人員辛勞，新北市府衛生局今（8）日舉行藥事服務獎頒獎典禮及109間社區藥局「健康守護站」授章儀式，由市長侯友宜頒獎。（記者黃子暘攝）

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