健康網》高糖飲食傷大腦！ 營養師曝「這」些食物可提升專注力

營養師指出，除了減少糖分攝取外，食用深綠色葉菜、乳製品、豆類等富含鎂、維生素B群的食物，可有效降低焦慮、提升專注力；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高糖飲食對身體及大腦健康有深遠的影響，不僅會影響代謝，更可能對情緒與專注力產生負面作用，營養師薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說明，過量的糖分攝取不僅會降低大腦處理資訊的效率、影響專注力；也會增加焦慮、抑鬱等負面情緒。除了減少糖分攝取外，她建議可食用深綠色葉菜、乳製品、豆類等富含鎂、維生素B群的食物，可有效降低焦慮、提升專注力。

高糖飲食影響專注力 增加焦慮情緒

薛曉晶指出，過多的糖分會影響大腦的多巴胺分泌，讓我們對甜食產生依賴，形成類似於食物成癮的行為；同時專注力也會下降，高糖飲食會干擾神經傳遞，降低大腦處理資訊的效率。此外，糖分刺激後的快速升糖及隨後的低血糖波動，會導致焦慮、壓力增加及抑鬱傾向。

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薛曉晶表示，高糖飲食對身心健康有多方面的影響，有研究顯示，長期攝取精緻糖不僅會加重對壓力的敏感性，還與衝動行為的增加密切相關。此外，2022年發表於《Nutrients》的研究指出，糖分與神經傳遞系統的相互作用可能在焦慮和抑鬱的發展中扮演關鍵角色。

薛曉晶說明，過量糖分攝取也會對代謝系統造成負擔，導致胰島素阻抗，進一步增加罹患代謝症候群和糖尿病的風險；高糖飲食還會促進全身性慢性發炎，對大腦及神經健康造成不良影響。

營養師指出，過量糖分攝取也會對代謝系統造成負擔，導致胰島素阻抗，進一步增加罹患代謝症候群和糖尿病的風險；示意圖。（圖取自freepik）

提升專注力 可以這樣做

●避免精緻糖與添加物：減少含糖飲料、甜點及加工食品的攝取。

●選擇低升糖指數食物：如全穀類、燕麥、糙米及富含膳食纖維的蔬果。

●補充腦部健康的營養素：Omega-3。

●脂肪酸：富含於深海魚、亞麻籽、核桃中，能促進大腦功能。

●鎂：可緩解壓力與焦慮，存在於深綠色葉菜、堅果和種子中。

●維生素B群：穩定神經系統，增強專注力，存在於全穀類、豆類與乳製品中。

薛曉晶提醒，甜食的誘惑雖然難以抗拒，但可以用健康的替代品，如水果、堅果，逐步減少糖分攝取，高糖飲食不僅會傷害身體，更可能干擾心理健康與日常表現。

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