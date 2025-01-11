健康網》草莓越大顆越甜？ 4招挑選享受「莓」好滋味

營養師指出，挑選草莓時，可觀察蒂頭、果形、顏色及瘦果是否挺立並粒粒分明選擇，以便挑出新鮮又香甜的草莓；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天必吃草莓，酸酸甜甜「莓」好滋味，深受大小朋友喜愛！好食課營養師Sylvia黃思瑜表示，購買草莓時不是挑選越大顆越甜，而是透過蒂頭、果形、顏色及瘦果是否挺立選擇，以便挑出新鮮又香甜的草莓。

挑選草莓要挑大顆的？黃思瑜在臉書專頁「好食課」發文解答，草莓大小除了與生長情形、品種有關外，遇到雨季也容易因果粒吸水而膨大、甜度降低，因此草莓大小其實不是挑選重點。

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另外，在購買時，會發現有些草莓形狀畸形，是打了激素？黃思瑜解惑，造成草莓畸形的原因很多，主要是因授粉不全、凍傷、蟲咬、土質營養不均等原因導致，如果外型無損傷，基本上並無食用安全疑慮，可安心享用。同時，也整理挑選草莓4招：

1.蒂頭：要挑選蒂頭顏色呈翠綠或微深綠的草莓，若已有枯萎狀況表示草莓已採下來後已隔多日。

2.果形：選擇果形完整無碰撞或缺口損傷的。

3.顏色：挑選顏色均勻且帶光澤的，若顏色仍有些偏白或青就表示草莓還未完全成熟，容易吃到酸草莓。

4.瘦果：別以為我們吃的紅紅一顆是果實，其實是花托，而草莓真正的果實其實是那些看似白芝麻粒的點點，也被稱作瘦果，新鮮成熟的草莓瘦果應挺立並粒粒分明。

營養師表示，清洗草莓前別去蒂頭，並用流動清水沖洗後，即可食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

清洗草莓別去蒂頭 流動清水沖洗

草莓買回家該如何清洗？黃思瑜強調，清洗任何蔬果，其實不用特別加鹽、小蘇打等東西，最重要是用「流動清水」沖洗！先取要食用的量，將草莓置於水盆中稍微搓洗，換新水浸泡約3-5分鐘，再以流動清水沖洗，必要時可搭配軟毛刷，刷洗形狀凹凸不平的草莓，最後才於食用前將蒂頭去除。

黃思瑜提醒，千萬不要於洗前去蒂頭，避免浸泡時把農藥一同溶進果肉中，也不要貪多1次洗大量草莓，如果未吃完容易導致草莓保存期限縮短易壞。

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