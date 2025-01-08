饗饗食物中毒》疑因「生食海鮮」 食藥署教新鮮魚肉辨別

食藥署表示，想確認生魚片是否新鮮，可透過紅肉魚看顏色、白肉魚看肉質分辨，若不放心者，最好還是煮熟吃更安全；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名自助餐廳「INPARADISE 饗饗」信義店爆食物中毒事件，多名顧客用餐後出現上吐下瀉等症狀，初步了解中鏢者都有吃生魚片、干貝、生蠔等生食；不只如此，歲末迎新聚餐多，該如何判別海鮮是否新鮮？對此，食藥署建議，若生魚片為紅肉魚可看顏色、白肉魚則看肉質，若還是不放心，最好還是煮熟吃，萬無一失。

食藥署曾在「食用玩家-食藥署」及「食藥好文網」發文表示，多食新鮮的魚肉，對人體健康相當有益，尤其是富含ω-3脂肪酸的秋刀魚、鮭魚、日本花鮪魚、鰻魚（糯鰻、白鰻）、牡蠣、白鯧魚等，可預防心血管疾病。

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生魚片紅肉看顏色 白肉看肉質

不過，吃生魚片最害怕是否新鮮？對此，食藥署指出，可分為紅肉魚、白肉魚分析。其中鮭魚、鮪魚等魚類屬前者，因含有「肌紅蛋白」的鐵質蛋白質，切成生魚片時，當中的鐵成分與氧接觸會變成褐色，因此看到紅肉魚顏色變褐，且失去水分及彈性時，就是切開太久，已經不新鮮了。

至於鯛魚這類的白肉魚，雖然較不易從顏色變化判別是否新鮮，但仍然可以觀察肉質是否已失去水分，或缺乏彈性來判斷。

此外，農委會水產試驗所表示，魚類偶有線蟲寄生，可以在處理魚類食材時，將容易有線蟲的頭部、鰓部和消化道去掉。如果還是不放心，選擇吃煮熟的魚肉，就萬無一失。

食藥署提醒，生魚片蘸芥末無法殺死寄生蟲；示意圖。（圖取自photoAC）

生魚片蘸芥末無法殺死寄生蟲

另外，許多人認為吃生魚片蘸芥末、喝高度白酒、嚼大蒜等，可以殺死寄生蟲；對此，食藥署也闢謠，並強調此無科學實證，請民眾不要隨便輕易相信。並提醒民眾，貝類水產品應徹底加熱後再食用，切勿追求口感而忽略生食之風險，同時餐飲業者應確保水產品來源，儘量提供熟食產品予消費者，調理食品前後需洗淨雙手，生熟食刀具、砧板應分開，以避免交叉污染。

最後食藥署提供民眾及業者，預防食品中毒5要原則，讓大家吃得安心又健康：

1. 要洗手：調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮。

2. 要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

3. 要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

4. 要徹底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。

5. 要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

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