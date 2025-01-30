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健康 > 抗老養生 > 運動復健

塞車、久坐肩頸痠痛？ 醫教4招「蛇形操」簡單伸展

2025/01/30 13:50

第1招蛇行開展式，吸氣時，輕輕將手肘向外向後打開，感受胸廓伸展。（奇美醫院提供）

第1招蛇行開展式，吸氣時，輕輕將手肘向外向後打開，感受胸廓伸展。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕春節假期出遊遇上塞車，或是打麻將久坐，容易造成肩頸緊繃，下背隱隱作痛，奇美醫院復健部物理治療組組長李依庭教4招蛇形的「久坐塞車操」，利用空檔時間，做些簡單的伸展動作，有效舒緩不適，蛇年過年更輕鬆。

李依庭表示，久坐、低頭滑手機或不良的坐姿，會使肩頸和腰部肌肉負擔過重，加上維持固定姿勢太久，容易影響血液循環，加速疲勞累積，進而產生肌肉痠痛。常見的症狀有肩頸僵硬、下背痛，長期坐姿不良甚至可能加重原有腰椎或頸椎問題。建議每30分鐘就要起身活動3至5分鐘，搭配適度的肩頸、腰部、下肢伸展運動，緩解效果更好。

她也分享4招「久坐塞車操」，提醒民眾量力而為，每個動作做到稍微感覺緊繃即可，以不痛為原則，千萬不要勉強，避免引發疼痛。

第1招蛇行開展式，吐氣時，輕輕將頭向下壓，讓下巴靠近胸口，感覺頸後肌群被拉伸。（奇美醫院提供）

第1招蛇行開展式，吐氣時，輕輕將頭向下壓，讓下巴靠近胸口，感覺頸後肌群被拉伸。（奇美醫院提供）

第1招「蛇行開展式」：

1. 坐姿，背部挺直，雙手放在後腦勺。

2. 吸氣時，輕輕將手肘向外向後打開，感受胸廓伸展。

3. 吐氣時，輕輕將頭向下壓，讓下巴靠近胸口，感覺頸後肌群被拉伸。

4. 重複3個循環。

第2招「靈蛇迴旋式」。（奇美醫院提供）

第2招「靈蛇迴旋式」。（奇美醫院提供）

第2招「靈蛇迴旋式」：

1. 坐姿，背部挺直脊椎延伸，雙腳平放於地面。

2. 將右手放在左大腿外側，左手輕放在後側椅背上。

3. 吸氣時延伸脊椎，吐氣時慢慢將身體向左扭轉，記得身體不要往後倒，眼睛看向左後方，吸氣回正。

4. 換邊重複相同動作，總共3個循環。

第3招「蛇盤翹腿式」。（奇美醫院提供）

第3招「蛇盤翹腿式」。（奇美醫院提供）

第3招「蛇盤翹腿式」。（奇美醫院提供）

第3招「蛇盤翹腿式」。（奇美醫院提供）

第3招「蛇盤翹腿式」：

1. 坐姿，背部挺直，先翹成二郎腿姿勢。

2. 雙手輕放在腿上。

3. 延伸脊椎後身體前傾，腹部靠近大腿，感受臀部伸展，維持10秒鐘。

4. 換邊重複相同動作，總共3個循環。

第4招「蛇伸懶腰式」。（奇美醫院提供）

第4招「蛇伸懶腰式」。（奇美醫院提供）

第4招「蛇伸懶腰式」：

1. 坐姿，背部挺直脊椎延伸，雙手交握抬向前方。

2. 吐氣時將頭微微低下，同時背部向後拱起，感受上背部的伸展感，維持10秒。

3. 吸氣回正，重複3個循環。

李依庭提醒，4招簡單的伸展運動，可以舒緩久坐後肌肉緊繃、痠痛等症狀，但如果有疼痛、感覺異常等症狀，還是建議儘快前往醫療院所尋求專業協助，才能在新的一年，蛇來運轉，健康平安不打轉。

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