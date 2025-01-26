遠離大掃除症候群 醫授打掃撇步及伸展

陳毓仁表示，打掃工作因為重複性高、工作負擔大，一直是腰痠背痛的元兇之一，因此分時分段，提早規劃很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歲末年終除舊佈新，一旦不小心，恐怕出現手痠腳麻、腰桿挺不起來的「大掃除症候群」，屏東基督教醫院復健科主治醫師陳毓仁建議，大掃除應注意分時分段、做好暖身運動、姿勢正確、使用好用好拿的工具等原則，才能舒舒服服過個好年。

屏基復健科主治醫師陳毓仁表示，打掃工作因為重複性高、工作負擔大，一直是腰痠背痛的元兇之一，因此分時分段，提早規劃很重要，包括每次打掃30分鐘就要休息，做些伸展動作或按摩，可讓疲乏的肌肉恢復，打掃工作最好全家人一起參與，也應避免一個人重複做固定的工作。

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由於平時較少做大量清掃工作，若無適當暖身，也會增加受傷機會，若局部受傷疼痛時應採冰敷，勞動後痠痛時則應熱敷；此外，門診最常見傷害就是因掃地拖地、或是搬抬重物的姿勢不正確引起，尤其本來就有頸椎腰椎痼疾、經常閃到腰或體能較差的人，應避免彎腰駝背動作，若有疑慮應先向專業醫師請教。

陳毓仁醫師也建議，工欲善其事，必先利其器，選擇好拿好用的清潔劑、抹布、拖把，甚至利用電動工具，都能有效減少重複施力的動作，例使用長柄拖把、掃帚可減低彎腰程度，增加移動的步伐也能大量避免彎腰動作。要蹲著做事，不如坐小板凳，搬重物時儘量用推車，有幫手時就不要一個人逞強耍帥，可以分批搬的東西就不要貪心一次搬。

屏基物理治療師李楷群也提供大掃除前的暖身動作，放鬆緊繃的肌肉；結束後也可以此舒緩疲累的肌肉。

三頭肌伸展。（屏基發展組管理師盧靜慧示範，屏東基督教醫院提供）

三頭肌伸展。（屏基發展組管理師盧靜慧示範，屏東基督教醫院提供）

一、「三頭肌伸展」：伸展三頭肌及肩膀後側肌群，讓肩膀、手臂和上背部的肌肉放鬆。

步驟1：左手臂提高到大約與肩膀同高，然後跨過身體到右側。

步驟2：右手肘彎曲，將左手臂拉向自己的身體，加深拉伸。

步驟3：身體轉向右側停留10秒鐘，接著換一側手臂重複動作，重複10次。

二、「手上伸展」：伸展背部肌肉及腋下週圍肌群，雙腳打開與肩同寬，雙手往上伸展，盡可能將手朝上舉，抬起下巴，保持姿勢10秒鐘，重複10次。

手上伸展。（屏基發展組管理師盧靜慧示範，屏東基督教醫院提供）

三、「擴胸運動」：拉身胸大肌及肩膀前側肌肉，將雙手平舉向後擴張至極限後暫停10秒，可以想像兩側肩胛骨往中間靠攏，再慢慢放鬆，重複運動10次。

擴胸運動。（屏基發展組管理師盧靜慧示範，屏東基督教醫院提供）

四、「向前弓步蹲」：拉身臀部及大腿後側肌肉，鍛鍊下半身

步驟1：身體站直，兩腳與肩同寬，右腳往前跨大步，背部保持直立，不要前傾或後仰。

步驟2：兩腳膝蓋都彎曲蹲下，直到右腳的膝關節約呈90度直角，在身體下降時，前腳膝關節與腳踝是垂直的，膝蓋不要超過腳尖。

步驟3：停留10秒後回到初始位置，改換跨出左腳，再做一次弓步蹲，各做10次。

向前弓步蹲。（屏基發展組管理師盧靜慧示範，屏東基督教醫院提供）

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