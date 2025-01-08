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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

邁入超高齡社會 邱泰源：以人為本、整合醫療長照

2025/01/08 14:42

老人福利推動聯盟舉辦「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，內政部役政司的替代役男也參與，扮演財神爺到場，讓長輩開心摸元寶討吉利。（記者吳柏軒攝）

老人福利推動聯盟舉辦「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，內政部役政司的替代役男也參與，扮演財神爺到場，讓長輩開心摸元寶討吉利。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣今（2025）年將邁入老年人口占比20％的「超高齡社會」，衛福部長邱泰源表示，面對超高齡元年，將公私合作，以人為中心，推動醫療、長照、社福、安全網等整合性健康照顧服務體系，並以社區為基礎，將各關懷據點功能擴大、通用，長照3.0也將強調住宿型機構、夜間喘息服務也將加強。

邱泰源今（8日）參加老人福利推動聯盟舉辦的「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，他致詞指出，老盟成立30週年，持續關心高齡者議題，包含老人福利與倡議，執行「孤獨處方箋」等，不遺餘力令人敬佩。

邱泰源也說，113年10月全國老人已達445萬多人占比19％，預計今年老人將突破20％，是高齡化元年，為此，將公私部門積極合作，推動高齡社會白皮書等因應對策，延長國人健康餘命、延緩失能失智。

其中，截至113年9月，全國有4949個社區照顧關懷據點，邱泰源希望，未來各據點將進一步擴大，讓更多服務對象共融、空間通用，推動長照3.0政策，加入醫療與照顧體系，支持更多老人獨立自主，實現健康台灣願景。

邱泰源也引用主計總處數據，推估台灣有69萬多名老人獨居，因此衛福部112年也實施強化獨居老人關懷服務計畫，請各地政府結合社區多元人力、協調民政、警政合作，而各地掌握需關懷老人為5萬5千多人，未來將有更新的計畫擴大深度與廣度，共同提升老人居住安全，包含幫獨居長輩加裝緊急救援裝置，訓練更多志工參與計畫等。

針對長照3.0的轉型，邱泰源也說，有幾個方向，第一要將醫療跟長照密切結合，讓老人家不要失能，除了提升其生活品質，也減少長照需求，而因應超高齡社會來臨，將整合完整的以人為中心的健康照護體系，包含醫療、長照、社福、志工資源、社會安全網等，而未來長照3.0相關計畫，則會強調住宿型機構，夜間喘息服務方面也會加強。

衛福部長邱泰源表示，台灣今年邁入超高齡元年，將公私合作，推動以人為本的整合性健康照顧服務體系，社區照顧關懷服務據點的功能也將更深更廣，長照3.0也將強化各種功能包含住宿型機構、夜間喘息服務等。（記者吳柏軒攝）

衛福部長邱泰源表示，台灣今年邁入超高齡元年，將公私合作，推動以人為本的整合性健康照顧服務體系，社區照顧關懷服務據點的功能也將更深更廣，長照3.0也將強化各種功能包含住宿型機構、夜間喘息服務等。（記者吳柏軒攝）

老人福利推動聯盟舉辦「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，邀請許多獨居老人踏出家門、共同歡聚，也呼籲社會關懷弱勢長輩。（記者吳柏軒攝）

老人福利推動聯盟舉辦「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，邀請許多獨居老人踏出家門、共同歡聚，也呼籲社會關懷弱勢長輩。（記者吳柏軒攝）

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