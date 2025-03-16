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胰島素降血糖反增胖 腸泌素來幫忙

2025/03/16 05:30
胰島素降血糖反增胖 腸泌素來幫忙

▲三高患者若未能好好控制血糖，恐造成諸多併發症；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

胰島素降血糖反增胖 腸泌素來幫忙

▲醫師建議搭配使用胰島素及腸泌素治療糖尿病。（照片提供／王子源）

65歲劉先生長年患有「三高」、缺血性心臟病及慢性腎衰竭等痼疾，加上血糖控制不佳，醫師先開立口服抗藥物治療，但糖化血色素（HbA1c）依舊未達標，改為胰島素治療後，病患體重卻增加，經醫師評估後加上腸泌素治療，不僅糖化血色素降至理想值，胰島素劑量也大幅減少，體重更減輕10公斤，擺脫惱人的體重問題。

患者自訴有糖尿病、高血壓及高血脂20年，3年前因胸悶被診斷為缺血性心臟病，而且腎功能不好，肌酸酐指數3.9（正常〈1.3），雖然已經認真控制血糖，但糖化血色素確仍高達11.9%（成人糖尿病控制目標〈7.0%）。

經友人介紹轉介到新陳代謝科就診，考量糖化血色素超標很多，建議直接打胰島素，但他害怕打針而不願意注射，只好先給予服用口服藥物。經過4週治療，飯前血糖依舊在220mg/dL左右，不得不同意施打胰島素，經過3個月注射，糖化血色素順利降到7.1%，但病患的體重卻由86公斤增至93公斤，連身旁朋友都詢問他：「是不是美食吃太多呢？」

腸泌素有助降血糖減重 保護心腎

其實患者十分克制飲食，體重會增加的原因是打完胰島素後，血糖被身體細胞吸收，不再由小便中流失，以致體重隨之增加，而且打胰島素後，身體脂肪也會變多，注射過量又會產生低血糖，進而想吃更多食物，這些都是胰島素常見副作用。

經了解上述緣由後，建議患者加打「腸泌素」（GLP-1)，3個月後，不僅糖化血色素降到6.1%、肌酸酐降到3.2，胰島素劑量也從一天110單位減到30單位，尤其是體重減輕了10公斤，擺脫暴肥的困擾。

腸泌素是人體腸道細胞所分泌的荷爾蒙，此種荷爾蒙在進食後會根據人體血液中葡萄糖的上升程度，刺激胰臟的Beta細胞分泌胰島素，及抑制胰臟Alpha細胞中升糖素的分泌，以調節降低血液中的葡萄糖濃度。

目前已有新一代人工合成的腸泌素，每週只須皮下注射一次，能有效降低血糖、減緩腸胃蠕動、讓大腦產生飽足感，進而降低食慾，使體重下降。最近許多研究更顯示，腸泌素能減少動脈硬化，有保護心臟及腎臟的好處，助糖友遠離糖尿病併發症的風險。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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