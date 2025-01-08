桃園市長照服務春節不打烊 衛局：提早打1966預約

桃園市長照服務春節不打烊，民眾可善用政府提供的長照服務資源。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（2025）年農曆春節假期長達9天，桃市府衛生局表示，1月25日至2月2日春節期間長照服務不打烊，民眾若有需求，請提早於17日前撥打1966長照服務專線。

衛生局表示，桃園市有343家長照單位，春節期間將持續提供居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲等服務，家中已有使用長照服務者，請提前先向服務單位（A個案管理師）提出申請，以利服務單位安排春節照護人力；此外，聘有外籍看護工的家庭，如外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務。

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衛生局呼籲，春節是親友團聚的時刻，也是照顧者負擔加重的時刻，民眾可善用政府提供的長照服務資源，讓照顧者、被照顧者都能享受溫馨的團圓時刻，若親友為身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上失能原住民及65歲以上長者，春節期間有長照服務的需求，請民眾提前撥打長照服務專線預約，相關春節期間長照服務提供單位等訊息，可至桃市府衛生局長期照護網站查詢。

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